أمير مكة يستقبل رئيس وأعضاء "الصحفيين".. ويؤكد: السعودي حباه الله بمزايا عدة

قال: حرصنا على تبني مشروع ثقافي يهتم بإنسان المنطقة ويحارب الأفكار السلبية

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أن مشروع المنطقة الثقافي الذي أطلق في نسخته الأولى تحت شعار " كيف نكون قدوة" وتشارك فيه 56 جهة حكومية وأهلية يدعم فكرة الوسطية ويهدف إلى بناء الإنسان ثقافيا وفكريا ومعرفيا.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء هيئة الصحفيين السعوديين بجدة اليوم حيث أكد أمير المنطقة أن الإنسان السعودي حباه الله بعدة مزايا يأتي في مقدمتها مجاورة البيت الحرام وخدمة قاصديه ما يحتم عليه أن يكون أنموذجا في التعامل والفكر.

وأضاف الأمير الفيصل أن إمارة منطقة مكة حرصت على تبني مشروع ثقافي فكري يهتم بإنسان المنطقة ويعمل على محاربة الافكار السلبية ويركز على تنمية وتعزيز الطاقات والقدرات وخلق مبادرات ومنافسات تهدف الى رفع مستوى الفكر لدى إنسان المنطقة".

إلى هذا تطرق أمير المنطقة إلى تجربة الإمارة وتبنيها لمركز التكامل التنموي حيث قال مخاطبا هيئة الصحافيين " سعدت بحضوركم واطلاعكم على تجربة الامارة في مركز التكامل التنموي والذي بداناه بطرح فكرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية مما أثمر عنه تنفيذ أكثر من 14 مشروعا تنمويا في مكة وجدة والطائف".

وأضاف الفيصل ان دور المركز لم يقتصر على ذلك بل أسهم في تحويل عدد من المشاريع المتعثرة الى قابلة للتنفيذ، وهذا العمل بعد توفيق الله يدار من خلال شباب سعوديين مؤهلين أثبتوا كفاءة عالية ".

في سياق متصل قدم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد بن محمد مارق، شرحا مفصلا لأعضاء هيئة الصحافيين السعودية عن مشروع مكة الثقافي الذي يطلق بمشاركة نحو 56 جهة حكومية وخاصة قدمت 202 مبادرة.

وأوضح الدكتور مارق أنه تمت مناقشة الخطة التنفيذية للجهات واستعراض الجداول الزمنية لتنفيذها على مدى العام الحالي"، مضيفا أنه تم تعميم شعار (كيف نكون قدوة) على جميع القطاعات الحكومية والخاصة، في المنطقة عبر الوسائل الترفيهية، التعليمية، الثقافية، الاجتماعية، والرياضية".

وأشار مارق إلى أنه سيتم وضع مؤشرات نجاح للخروج بنتائج ملموسة للبرنامج مع نهاية العام الحالي، إلى جانب تكوين لجنة إشراف متابعة لجميع الأنشطة والفعاليات في المنطقة للتأكد من استلهام الأنشطة العملية روح شعار البرنامج وهدفه الذي أطلق من أجله".

وأبان أنه سيتم تقييم وترشيح جميع الأنشطة والفعاليات المقامة في المنطقة عبر لجنة الترشيح لتحديد المبادرات المتميزة في تحقيق رؤية وأهداف الشعار، وتكريم المبادرات والفعاليات والأنشطة المتميزة التي ساهمت في بناء الإنسان، عبر تحقيق أهداف المشروع بطريقة عملية مثرية".

ولفت مستشار أمير منطقة مكة المكرمة في ختام تصريحه إلى أنه يتم رفع تقرير دوري إلى أمير المنطقة يتضمن ما تحقق من نتائج، مع تجهيز موقع الكتروني للبرنامج يتضمن أيقونة لاستقبال الاقتراحات والأفكار، فضلاً عن إعداد الدليل التنظيمي للبرنامج بما يحقق النتائج المرجوة.

وكان الأمير خالد الفيصل قد أطلق برنامج "كيف نكون قدوة"، الذي يندرج تحت استراتيجية المنطقة في شق بناء الإنسان، وذلك بحضور مديري القطاعات الحكومية، ونخبة من الكتاب والمثقفين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.