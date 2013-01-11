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أمير مكة يشكر "العبدلي" على حسن تنظيم ندوة "كيف نكون قدوة"

ثمَّن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية

ثمَّن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، المجهودات الرائعة التي بذلها العاملون في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وجميع منسوبيه، على حسن التنظيم والإعداد الرائع لندوة (دور الإمام والخطيب في تعزيز مفهوم القدوة)، التي أُقيمت مؤخرًا ضمن برنامج مكة المكرمة الثقافي (كيف نكون قدوة)، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/ ٣/ ٢٢ بمحافظة جدة.
 
جاء ذلك في خطاب شكر، وجهه للمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي معربًا عن أمله بأن تستمر مثل هذه الجهود المباركة لهذا المشروع المبارك.
 
وبدوره، أشار العبدلي إلى أن هذا الشكر والتقدير من أمير المنطقة وسام نعتز به، وهما بادرة طيبة رائعة منه لنا، وسيكونان حافزًا للفرع والعاملين به لبذل المزيد من العطاء والجهد، والعمل بإخلاص في سبيل تقديم مبادرات أخرى بأفكار جديدة للنهوض بمشروع سموه الكريم (كيف نكون قدوة)، الذي يهدف إلى بناء الإنسان المسلم.
 
واختتم العبدلي حديثه بأن الفرع يستمد عمله بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومتابعة من نائبه الدكتور توفيق السديري.
 
وفَّق الله الجميع لما فيه صالح هذه الوزارة، ولما فيه صالح المجتمع السعودي.
 

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أمير مكة يشكر "العبدلي" على حسن تنظيم ندوة "كيف نكون قدوة"
سبق

ثمَّن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، المجهودات الرائعة التي بذلها العاملون في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وجميع منسوبيه، على حسن التنظيم والإعداد الرائع لندوة (دور الإمام والخطيب في تعزيز مفهوم القدوة)، التي أُقيمت مؤخرًا ضمن برنامج مكة المكرمة الثقافي (كيف نكون قدوة)، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/ ٣/ ٢٢ بمحافظة جدة.
 
جاء ذلك في خطاب شكر، وجهه للمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي معربًا عن أمله بأن تستمر مثل هذه الجهود المباركة لهذا المشروع المبارك.
 
وبدوره، أشار العبدلي إلى أن هذا الشكر والتقدير من أمير المنطقة وسام نعتز به، وهما بادرة طيبة رائعة منه لنا، وسيكونان حافزًا للفرع والعاملين به لبذل المزيد من العطاء والجهد، والعمل بإخلاص في سبيل تقديم مبادرات أخرى بأفكار جديدة للنهوض بمشروع سموه الكريم (كيف نكون قدوة)، الذي يهدف إلى بناء الإنسان المسلم.
 
واختتم العبدلي حديثه بأن الفرع يستمد عمله بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومتابعة من نائبه الدكتور توفيق السديري.
 
وفَّق الله الجميع لما فيه صالح هذه الوزارة، ولما فيه صالح المجتمع السعودي.
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:36 PM
ثمَّن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية

أمير مكة يشكر "العبدلي" على حسن تنظيم ندوة "كيف نكون قدوة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ثمَّن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، المجهودات الرائعة التي بذلها العاملون في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وجميع منسوبيه، على حسن التنظيم والإعداد الرائع لندوة (دور الإمام والخطيب في تعزيز مفهوم القدوة)، التي أُقيمت مؤخرًا ضمن برنامج مكة المكرمة الثقافي (كيف نكون قدوة)، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/ ٣/ ٢٢ بمحافظة جدة.
 
جاء ذلك في خطاب شكر، وجهه للمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي معربًا عن أمله بأن تستمر مثل هذه الجهود المباركة لهذا المشروع المبارك.
 
وبدوره، أشار العبدلي إلى أن هذا الشكر والتقدير من أمير المنطقة وسام نعتز به، وهما بادرة طيبة رائعة منه لنا، وسيكونان حافزًا للفرع والعاملين به لبذل المزيد من العطاء والجهد، والعمل بإخلاص في سبيل تقديم مبادرات أخرى بأفكار جديدة للنهوض بمشروع سموه الكريم (كيف نكون قدوة)، الذي يهدف إلى بناء الإنسان المسلم.
 
واختتم العبدلي حديثه بأن الفرع يستمد عمله بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومتابعة من نائبه الدكتور توفيق السديري.
 
وفَّق الله الجميع لما فيه صالح هذه الوزارة، ولما فيه صالح المجتمع السعودي.
 

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