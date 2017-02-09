النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير مكة يفتتح مركز تدريب رفع الأثقال بجدة

وصف مراكز الأحياء بأهم روافد الإبداع الرياضي

افتتح أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مساء أمس مركز تدريب الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في المركز النموذجي بحي المنتزهات في جدة وهو أحد نتاج جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة. 
 
ويعد مركز تدريب الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بالمركز النموذجي بجدة، أحد مشروعات وأهداف مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رغبة في زيادة الممارسين للعبة والعمل على إيجاد الخامات المميزة للدخول بهم في المنافسات الرياضية من أجل إعداد رباعين للمستقبل يخدمون اللعبة في المحافل الدولية والقارية.
 
وامتدح الأمير خالد الفيصل فكرة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، في إنشاء مركز تدريب للعبة داخل الأحياء، معتبرًا أن الأحياء كانت ولا تزال أحد أهم روافد الإبداع الرياضي ومنشأها الأساس، متمنيًا أن يوفق الاتحاد في مشروعه الجديد لخدمة رياضة الوطن، وتحقيق أهداف اللجنة الأولمبية العربية السعودية في رفع علم المملكة خفاقًا في المحافل العالمية.
 
ويضم مركز تدريب الاتحاد مجموعة من أدوات رفع الأثقال المتكاملة والأجهزة المساعدة للعبة، فيما التحق أكثر من 30 لاعبًا بالمركز من فئتي البراعم والناشئين تحت 20 سنة، يمارسون التدريب على فترات متتالية.
 
وعبّر رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي عن سعادته بتشريف أمير منطقة مكة المكرمة بافتتاح مركز تدريب الاتحاد، وأضاف: "الكلمات التي شرفنا بها الفيصل هي بمثابة وقود للإنجاز ودعم لبناء مزيدٍ من المراكز داخل الأحياء بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة وبقية مناطق السعودية".
 
وختم الحربي حديثه أن دعم الأندية والمراكز القائمة، وإنشاء المزيد من المراكز التدريبية والعناية بانتقاء مواقعها هو نهج سيسير عليه مجلس إدارة الاتحاد، للوصول إلى أكبر مساحة من الممارسين لرياضة رفع الأثقال، وبالتالي توسيع دائرة الاختيار لتزويد المنتخبات الوطنية بالنخب المميزة من الرباعين.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أمير مكة يفتتح مركز تدريب رفع الأثقال بجدة
سبق

افتتح أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مساء أمس مركز تدريب الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في المركز النموذجي بحي المنتزهات في جدة وهو أحد نتاج جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة. 
 
ويعد مركز تدريب الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بالمركز النموذجي بجدة، أحد مشروعات وأهداف مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رغبة في زيادة الممارسين للعبة والعمل على إيجاد الخامات المميزة للدخول بهم في المنافسات الرياضية من أجل إعداد رباعين للمستقبل يخدمون اللعبة في المحافل الدولية والقارية.
 
وامتدح الأمير خالد الفيصل فكرة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، في إنشاء مركز تدريب للعبة داخل الأحياء، معتبرًا أن الأحياء كانت ولا تزال أحد أهم روافد الإبداع الرياضي ومنشأها الأساس، متمنيًا أن يوفق الاتحاد في مشروعه الجديد لخدمة رياضة الوطن، وتحقيق أهداف اللجنة الأولمبية العربية السعودية في رفع علم المملكة خفاقًا في المحافل العالمية.
 
ويضم مركز تدريب الاتحاد مجموعة من أدوات رفع الأثقال المتكاملة والأجهزة المساعدة للعبة، فيما التحق أكثر من 30 لاعبًا بالمركز من فئتي البراعم والناشئين تحت 20 سنة، يمارسون التدريب على فترات متتالية.
 
وعبّر رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي عن سعادته بتشريف أمير منطقة مكة المكرمة بافتتاح مركز تدريب الاتحاد، وأضاف: "الكلمات التي شرفنا بها الفيصل هي بمثابة وقود للإنجاز ودعم لبناء مزيدٍ من المراكز داخل الأحياء بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة وبقية مناطق السعودية".
 
وختم الحربي حديثه أن دعم الأندية والمراكز القائمة، وإنشاء المزيد من المراكز التدريبية والعناية بانتقاء مواقعها هو نهج سيسير عليه مجلس إدارة الاتحاد، للوصول إلى أكبر مساحة من الممارسين لرياضة رفع الأثقال، وبالتالي توسيع دائرة الاختيار لتزويد المنتخبات الوطنية بالنخب المميزة من الرباعين.
 

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
12:38 AM
وصف مراكز الأحياء بأهم روافد الإبداع الرياضي

أمير مكة يفتتح مركز تدريب رفع الأثقال بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
1,199

افتتح أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مساء أمس مركز تدريب الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في المركز النموذجي بحي المنتزهات في جدة وهو أحد نتاج جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة. 
 
ويعد مركز تدريب الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بالمركز النموذجي بجدة، أحد مشروعات وأهداف مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رغبة في زيادة الممارسين للعبة والعمل على إيجاد الخامات المميزة للدخول بهم في المنافسات الرياضية من أجل إعداد رباعين للمستقبل يخدمون اللعبة في المحافل الدولية والقارية.
 
وامتدح الأمير خالد الفيصل فكرة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، في إنشاء مركز تدريب للعبة داخل الأحياء، معتبرًا أن الأحياء كانت ولا تزال أحد أهم روافد الإبداع الرياضي ومنشأها الأساس، متمنيًا أن يوفق الاتحاد في مشروعه الجديد لخدمة رياضة الوطن، وتحقيق أهداف اللجنة الأولمبية العربية السعودية في رفع علم المملكة خفاقًا في المحافل العالمية.
 
ويضم مركز تدريب الاتحاد مجموعة من أدوات رفع الأثقال المتكاملة والأجهزة المساعدة للعبة، فيما التحق أكثر من 30 لاعبًا بالمركز من فئتي البراعم والناشئين تحت 20 سنة، يمارسون التدريب على فترات متتالية.
 
وعبّر رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي عن سعادته بتشريف أمير منطقة مكة المكرمة بافتتاح مركز تدريب الاتحاد، وأضاف: "الكلمات التي شرفنا بها الفيصل هي بمثابة وقود للإنجاز ودعم لبناء مزيدٍ من المراكز داخل الأحياء بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة وبقية مناطق السعودية".
 
وختم الحربي حديثه أن دعم الأندية والمراكز القائمة، وإنشاء المزيد من المراكز التدريبية والعناية بانتقاء مواقعها هو نهج سيسير عليه مجلس إدارة الاتحاد، للوصول إلى أكبر مساحة من الممارسين لرياضة رفع الأثقال، وبالتالي توسيع دائرة الاختيار لتزويد المنتخبات الوطنية بالنخب المميزة من الرباعين.
 

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,314
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,525
3000

3000

01 فبراير
2,857
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,719

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة