أمير مكة يفتتح مركز تدريب رفع الأثقال بجدة

وصف مراكز الأحياء بأهم روافد الإبداع الرياضي

افتتح أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مساء أمس مركز تدريب الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في المركز النموذجي بحي المنتزهات في جدة وهو أحد نتاج جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.



ويعد مركز تدريب الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بالمركز النموذجي بجدة، أحد مشروعات وأهداف مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رغبة في زيادة الممارسين للعبة والعمل على إيجاد الخامات المميزة للدخول بهم في المنافسات الرياضية من أجل إعداد رباعين للمستقبل يخدمون اللعبة في المحافل الدولية والقارية.



وامتدح الأمير خالد الفيصل فكرة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، في إنشاء مركز تدريب للعبة داخل الأحياء، معتبرًا أن الأحياء كانت ولا تزال أحد أهم روافد الإبداع الرياضي ومنشأها الأساس، متمنيًا أن يوفق الاتحاد في مشروعه الجديد لخدمة رياضة الوطن، وتحقيق أهداف اللجنة الأولمبية العربية السعودية في رفع علم المملكة خفاقًا في المحافل العالمية.



ويضم مركز تدريب الاتحاد مجموعة من أدوات رفع الأثقال المتكاملة والأجهزة المساعدة للعبة، فيما التحق أكثر من 30 لاعبًا بالمركز من فئتي البراعم والناشئين تحت 20 سنة، يمارسون التدريب على فترات متتالية.



وعبّر رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي عن سعادته بتشريف أمير منطقة مكة المكرمة بافتتاح مركز تدريب الاتحاد، وأضاف: "الكلمات التي شرفنا بها الفيصل هي بمثابة وقود للإنجاز ودعم لبناء مزيدٍ من المراكز داخل الأحياء بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة وبقية مناطق السعودية".



وختم الحربي حديثه أن دعم الأندية والمراكز القائمة، وإنشاء المزيد من المراكز التدريبية والعناية بانتقاء مواقعها هو نهج سيسير عليه مجلس إدارة الاتحاد، للوصول إلى أكبر مساحة من الممارسين لرياضة رفع الأثقال، وبالتالي توسيع دائرة الاختيار لتزويد المنتخبات الوطنية بالنخب المميزة من الرباعين.

