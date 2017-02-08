أمير مكة يوجه بعقد اجتماع بين القطاعين الحكومي والأهلي لتنمية رابغ

استعرض مشاريع تنموية بـ101 مليار ريال لدى ترؤسه المجلس المحلي

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعقد اجتماع يضم القطاعين الحكومي والأهلي بمحافظة رابغ لبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يعود بالنفع على المحافظة وتحقيق التنمية فيها على صعيدي الانسان والمكان.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي بمحافظة رابغ اليوم الاربعاء، مشاريع تنموية في القطاعات البلدية والخدمية تقدر قيمتها بأكثر من 1.2 مليار ريال ، إلى جانب مشاريع استثمارية وصناعية تفوق الـ 100 مليار ريال ، كما دشن عدد من المشاريع التنموية في المحافظة .

وقال أمير منطقة مكة المكرمة في رسالة موجهة لأبناء المملكة العربية السعودية إن وطنهم بخير وإن الخطط التنموية قد اثمرت ، والآن بدأنا بحصد النتائج ، وشرعنا بالفعل في الانتقال للعالم الأول ، بمثل هذه المشاريع".

وأضاف: "ذلك يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح ولله الحمد ، مضيفا " لقد كتبت عند افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (أن العالم الأول على أرضنا .. فماذا أنتم فاعلون) ، فأحمد الله سبحانه وتعالى أنني اليوم في موقع آخر ( مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ) من العالم الاول على أرض المملكة".

وأردف: "لم يعد التوجه نحو العالم الاول حلما بل واقعا ، وأصبحنا نجني ثماره اليوم ، مشروعا بعد مشروع ، وموقعا بعد موقع ، في ظل هذه القياده والسياسة الحكيمة ، التي أمنت للمواطن السعودي أولا الأمن والاستقرار ، وراهنت ثانيا على النجاح والتمسك بالمبادئ والقيم الاسلامية ، رغم كل التشكيك والهجمات الشرسة الاعلامية والثقافية والسياسية وغيرها والتي كانت تشكك في هذا التوجه الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية منذ عهد التأسيس على يد المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز، وهي تسبح ضد التيار اللاديني لتثبت للعالم أجمع ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان".

وفي رابغ؛ دشّن أمير منطقة مكة المكرمة مشروعات بلدية وخدمية وأخرى في الكهرباء والمياه كما دشن أول معرض لملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة والذي نفذته إدارة التعليم في جدة ممثلة في تعليم رابغ كما وقف ميدانيا على سير العمل في مشروع تطوير كوريش رابغ.

واطلع على تقرير شامل حول مسيرة التنمية ، وملفات المشاريع القائمة والجاري تنفيذها في المحافظة ، كما استمع إلى مطالب واحتياجات الأهالي من مشاريع التنمية .

ودشن عددا من المشاريع بفرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ ، وافتتح مباني المعامل والفصول الدراسية وورش كلية الهندسة ، والتي تم اكتمال تنفيذها وتجهيزها ، وتحوي على 44 فصلا دراسيا و 15 معملا ، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين قرابة ألفي طالب.

ووضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية ، والذي سيوفر الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي لمقر الجامعة الجديد شمال رابغ .

وانتقل أمير منطقة مكة المكرمة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ودشن الدورة الثالثة لبرنامج " طموح " لهذا العام 2017، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، ويستهدف تدريب 1000 شاب وشابة وتهيئتهم لسوق العمل.

وكان أمير المنطقة قد قام قبل عدة أشهر بتخريج نفس العدد من المنتسبين للبرنامج، من أبناء وبنات محافظة رابغ، وقد توجت شركات القطاع الخاص جهود المدينة الاقتصادية بعد أن قامت أكثر من 25 شركة تعمل في المدينة الاقتصادية بطرح عدد من الوظائف النوعية، لتقديم فرص وظيفية مناسبة لهذه الكوادر المدربة، وذلك من خلال معرض توظيف خاص بالبرنامج، كما عمل البرنامج على رفع سقف طموح منتسبيه، حيث توجه بعض خريجي "طموح" لإكمال تعليمهم الجامعي.

وتسعى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لأن تصبح الوجهة الترفيهية الصاعدة الأكثر تميزاً على البحر الأحمر، لتساهم في دعم القطاع السياحي والترفيهي في المملكة والذي من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

وسيوفر هذا القطاع العديد من الفرص الوظيفية الملائمة لأبناء وبنات الوطن ومن ضمنهم خريجي وخريجات البرنامج التدريبي "طموح".

وقد قام الأمير خالد الفيصل بافتتاح ثلاثة مشاريع لتنمية القطاع السياحي، هي حديقة جمان التي تمتد الحديقة على مساحة 50 ألف متر مربع، وقد تم تصميمها بأسلوب مبتكر تتوزع فيه مسارات المشي والركض والدراجات، وتنتشر فيها المساحات الخضراء والمرافق الترفيهية وأبرزها مدرج المسرح المفتوح، وملعب الجولف المصغر، والألعاب المائية للأطفال.

والمشروع الثاني هو مرسى ونادي اليخوت الذي يحتوي المرسى على أرصفة بحرية لاستيعاب 112 يختاً، ويوفر العديد من الأنشطة البحرية مثل الغوص و الرياضات المائية بالإضافة إلى الصيد الرياضي الصديق للبيئة، وهو مفهوم جديد تم تطويره بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرياضة صيد الأسماك .

أما المشروع الثالث فهو نادي البيلسان وهو عبارة عن نادٍ ترفيهي يضم مجموعة من المرافق المتميزة مثل صالات البولينج وألعاب المحاكاة المتنوعة لعدد من الرياضات "سباق السيارات والجولف والصيد"، وعدة قاعات لعقد الاجتماعات وورش العمل وحلقات النقاش .

وأقامت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حفل خاص بمناسبة الزيارة شهد تدشين ثلاثة مشاريع سياحية وترفيهية بالمدينة الاقتصادية، بالإضافة إلى الإعلان عن سبعة مشاريع بدأ الإعداد لها بالتعاون مع عدد من الشركاء وسيتم افتتاحها بإذن الله خلال العام 2017م، وهي مشروع أكاديمية لتعليم فنون الطهي، كرنفال جمان، الحديقة المائية العائمة، شقق الشاطىء الفندقية، المخيمات الصحراوية الراقية، المنطاد الهوائي، ومركز المعارض والمؤتمرات.

وتم توقيع مذكرتي تفاهم، وقعهما فهد بن عبدالمحسن الرشيد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهما مشروع أكاديمية لتعليم فنون الطهي بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية، ووقعها بدر بن محمد العساكر الأمين العام للمؤسسة، وسوف يثمر هذ االتعاون المشترك عن افتتاح المنشأة الأولى من نوعها في المملكة والمقرر افتتاحها في الربع الرابع من العام 2017م.

وستقدم دورات تدريبية معتمدة عالمياً لروادها من عشاق الطهي، والشباب المتطلعين لدخول السوق المحلي للمطاعم والضيافة.

ويهدف الطرفان من هذه المبادرة التعليمية والتدريبية المبتكرة لدعم الموهوبين والمستحقين من الشباب والشابات السعوديين في المملكة عن طريق توفير منح دراسية مجانية لإكمال تعليمهم وتدريبهم في الأكاديمية.

أما مشروع كرنفال جمان فهو يضم منطقة مخصصة للأنشطة والفعاليات الاجتماعية والاحتفالات في الهواء الطلق، كما يضم عددا من المرافق المخصصة للعروض الترفيهية العالمية والالعاب الترفيهية والأسواق المفتوحة وعربات الطعام وغيرها، وقد وقع المشروع المهندس عمرو بن صالح المدني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه.

وأعرب فهد بن عبدالمحسن الرشيد عن بالغ الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز على دعمه المستمر وتوجيهاته التي ترتكز على بناء الإنسان وتنمية المكان.

كما قدم شكره لجميع الشركاء في تطوير المدينة ولكل من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك" ، والهيئة العامة للترفيه اللتين تم توقيع مذكرتي التفاهم معها خلال الحفل، على مشاركتهما الفعالة في العديد من المبادرات والبرامج التي تقام في المدينة الاقتصادية.