أمير مكة يوجِّه بفريق عمل لبدء تنفيذ البنية التحتية لمشروع "الطائف الجديد"

يضم الجامعة وسوق عكاظ وواحة التقنية والمطار .. "مدينة في داخل حديقة"

وجّه أمير مكة المكرّمة خالد الفيصل؛ بتشكيل فريق عمل للبدء بتنفيذ البنية التحتية لمشروع الطائف الجديد، ويتولى الإشراف مركز التكامل التنموي، وفق ما أعلنته الإمارة اليوم.

يُذكر أن المشروع الذي بدأ تنفيذ أجزاءٍ منه يضم الجامعة، وسوق عكاظ، ومشاريع حالية أو مخطّطة، مثل: واحة التقنية، والمطار الجديد، وأرض سُلمت لوزارة الإسكان تقدّر مساحتها بنحو 12 كيلو متراً.

ويراعي تصميم الطائف الجديد ألا يكون حديقة بداخل مدينة؛ بل مدينة في داخل حديقة، وعلى هذا الأساس أعدّت الأمانة وجهّزت هذا المخطط.

من المُفترض أن يجذب مشروع تطوير مدينة عكاظ أكثر من 260 ألف سائح سنوياً، مع أثر على الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 294 مليون ريال، وتوفير أكثر من 4400 وظيفة إضافية مستحدثة، وبناء نحو 1250 غرفة فندقية و130 وحدة سكنية.