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أمير منطقة مكة يرعى مباراة الاتحاد واتلتيكو.. ومشعل بن ماجد يحضرها

يرعى أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود احتفالية نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس النادي، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


وجاء في بيان للنادي: يتشرف نادي الاتحاد أن يعلن لجمهوره الكريم أن مباراته الودية الكبيرة ضمن احتفاليته بمرور 90 عاماً على تأسيسه ستكون تحت رعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتشريف كريم من الأمير مشعل بن ماجد نيابة عنه، وبحضور الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإذ ينتهز نادي الاتحاد هذه الفرصة ونيابة عن أعضاء شرف النادي ومجلس إدارته وجماهيره الغفيرة أن يتقدم بخالص الشكر لمقامه الكريم على هذه الرعاية الكريمة.
 

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أمير منطقة مكة يرعى مباراة الاتحاد واتلتيكو.. ومشعل بن ماجد يحضرها
سبق

يرعى أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود احتفالية نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس النادي، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


وجاء في بيان للنادي: يتشرف نادي الاتحاد أن يعلن لجمهوره الكريم أن مباراته الودية الكبيرة ضمن احتفاليته بمرور 90 عاماً على تأسيسه ستكون تحت رعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتشريف كريم من الأمير مشعل بن ماجد نيابة عنه، وبحضور الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإذ ينتهز نادي الاتحاد هذه الفرصة ونيابة عن أعضاء شرف النادي ومجلس إدارته وجماهيره الغفيرة أن يتقدم بخالص الشكر لمقامه الكريم على هذه الرعاية الكريمة.
 

27 ديسمبر 2016 - 28 ربيع الأول 1438
12:23 AM

أمير منطقة مكة يرعى مباراة الاتحاد واتلتيكو.. ومشعل بن ماجد يحضرها

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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يرعى أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود احتفالية نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس النادي، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


وجاء في بيان للنادي: يتشرف نادي الاتحاد أن يعلن لجمهوره الكريم أن مباراته الودية الكبيرة ضمن احتفاليته بمرور 90 عاماً على تأسيسه ستكون تحت رعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتشريف كريم من الأمير مشعل بن ماجد نيابة عنه، وبحضور الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، وإذ ينتهز نادي الاتحاد هذه الفرصة ونيابة عن أعضاء شرف النادي ومجلس إدارته وجماهيره الغفيرة أن يتقدم بخالص الشكر لمقامه الكريم على هذه الرعاية الكريمة.
 

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