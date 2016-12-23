النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير نجران: الميزانية عظيمة رغم الاقتصاد المتقلب والمنطقة الملتهبة

رأى أنها تتسم "بالاستقرار والرسوخ" وتمثل انطلاق مرحلة جديدة

وصف أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الميزانية العامة للدولة، للعام المالي الجديد، بميزانية الاستقرار والرسوخ، لما اتسمت به من الشفافية في بيان مضامينها، وما تمثله من انطلاقة مرحلة جديدة، تقوم على التنوع في مصادر الدخل، نحو مستقبل مشرق، تكشفت ملامح استقراره وهيمنته الاقتصادية.
وقال أمير نجران: "الميزانية تجسد حرص القيادة الرشيدة على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، من أجل تنمية مستدامة، وعيش كريم، يهنأ به المواطن، في وطن آمن ومستقر".
وأضاف: "لقد أرسى مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه الحكم، قواعد مرحلة جديدة، مبنية على الثقة بالمواطن الكريم، وقائمة على الوضوح، للتغلب على التحديات والظروف الطارئة، ولضمان مستقبل واعد، يمتد عطاؤه إلى الأجيال القادمة".
وأشار إلى ما حملته الميزانية من أرقام عظيمة، تصب في أمن المواطن وراحته، وترفع من مستوى الخدمات المقدمة له.
وأردف: "نحمد الله أن نرى اليوم هذه الأرقام، ونحن في نعيم وعيش رغيد، بفضل الله تعالى، ثم بحكمة القيادة الرشيدة رغم ما نحن فيه وسط اقتصاد متقلب، ومنطقة ملتهبة بالفوضى والفتن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير نجران: الميزانية عظيمة رغم الاقتصاد المتقلب والمنطقة الملتهبة
سبق

وصف أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الميزانية العامة للدولة، للعام المالي الجديد، بميزانية الاستقرار والرسوخ، لما اتسمت به من الشفافية في بيان مضامينها، وما تمثله من انطلاقة مرحلة جديدة، تقوم على التنوع في مصادر الدخل، نحو مستقبل مشرق، تكشفت ملامح استقراره وهيمنته الاقتصادية.
وقال أمير نجران: "الميزانية تجسد حرص القيادة الرشيدة على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، من أجل تنمية مستدامة، وعيش كريم، يهنأ به المواطن، في وطن آمن ومستقر".
وأضاف: "لقد أرسى مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه الحكم، قواعد مرحلة جديدة، مبنية على الثقة بالمواطن الكريم، وقائمة على الوضوح، للتغلب على التحديات والظروف الطارئة، ولضمان مستقبل واعد، يمتد عطاؤه إلى الأجيال القادمة".
وأشار إلى ما حملته الميزانية من أرقام عظيمة، تصب في أمن المواطن وراحته، وترفع من مستوى الخدمات المقدمة له.
وأردف: "نحمد الله أن نرى اليوم هذه الأرقام، ونحن في نعيم وعيش رغيد، بفضل الله تعالى، ثم بحكمة القيادة الرشيدة رغم ما نحن فيه وسط اقتصاد متقلب، ومنطقة ملتهبة بالفوضى والفتن".

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
03:38 PM
رأى أنها تتسم "بالاستقرار والرسوخ" وتمثل انطلاق مرحلة جديدة

أمير نجران: الميزانية عظيمة رغم الاقتصاد المتقلب والمنطقة الملتهبة

A A A
هادي آل كليب - نجران
1
2,804

وصف أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الميزانية العامة للدولة، للعام المالي الجديد، بميزانية الاستقرار والرسوخ، لما اتسمت به من الشفافية في بيان مضامينها، وما تمثله من انطلاقة مرحلة جديدة، تقوم على التنوع في مصادر الدخل، نحو مستقبل مشرق، تكشفت ملامح استقراره وهيمنته الاقتصادية.
وقال أمير نجران: "الميزانية تجسد حرص القيادة الرشيدة على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، من أجل تنمية مستدامة، وعيش كريم، يهنأ به المواطن، في وطن آمن ومستقر".
وأضاف: "لقد أرسى مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه الحكم، قواعد مرحلة جديدة، مبنية على الثقة بالمواطن الكريم، وقائمة على الوضوح، للتغلب على التحديات والظروف الطارئة، ولضمان مستقبل واعد، يمتد عطاؤه إلى الأجيال القادمة".
وأشار إلى ما حملته الميزانية من أرقام عظيمة، تصب في أمن المواطن وراحته، وترفع من مستوى الخدمات المقدمة له.
وأردف: "نحمد الله أن نرى اليوم هذه الأرقام، ونحن في نعيم وعيش رغيد، بفضل الله تعالى، ثم بحكمة القيادة الرشيدة رغم ما نحن فيه وسط اقتصاد متقلب، ومنطقة ملتهبة بالفوضى والفتن".

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,924
1200

1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,205

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

نايف الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة