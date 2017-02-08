أمير نجران: قوة المجتمع السعودي في التفافه حول ولي أمره

أثناء استقباله وفداً من قبيلة المكارمة يتقدمه الشيخ "المكرمي"

أكد أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن قوة المجتمع السعودي تكمن في تماسكه وتلاحمه، والتفافه حول ولي أمره، وهو ما أثبتته العديد من المواقف والأحداث التي حاول من ورائها الأعداء شق الصف وإثارة الفتنة.

جاء ذلك لدى استقباله وفدًا من قبيلة المكارمة، يتقدمه شيخ شمل القبيلة، الشيخ علي بن حاسن المكرمي، في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم.

وقد عبّر أفراد الوفد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الثقة بتعيين الشيخ علي بن حاسن المكرمي، شيخًا لشمل القبيلة، مؤكدين أنهم على العهد ماضون في طاعة ولاة الأمر في المنشط والمكره، واليسر والعسر، ومعبرين عن شكرهم لأمير المنطقة على جهوده في نبذ الفرقة وإصلاح ذات البين.

وأعرب أمير المنطقة عن أمنياته لشيخ شمل قبيلة المكارمة بالتوفيق، وللمجتمع الكريم في المنطقة بالمزيد من التآلف والمحبة.