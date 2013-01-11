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أمير نجران يؤدي صلاة الميت على الشهيد حريصي

والده: استشهاد ابني عز في الدنيا ومثوبة في الآخرة

 أدى  أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد،  صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد مغاوي مفرح حريصي، عقب صلاة ظهر اليوم، بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمدينة.

 

ونقل  أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لوالد وذوي الشهيد، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعميم مغفرته، وأن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته.

 

وأعرب الأمير عن فخر واعتزاز الشعب السعودي بما قدمه الشهداء في سبيل دينهم ثم مليكهم ووطنهم، من أعمال وتضحيات تبقى راسخة في سجلات الوطن، وقد رحلوا مدافعين عن المقدسات، وحامين أرض الحرمين، في موطن العز والشرف.

 

من جهته عبّر والد الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد على تعازيهم ومواساتهم، ولأمير المنطقة على حضوره والصلاة عليه ونقله تعازي القيادة، مؤكدا أن استشهاد ابنه عز في الدنيا، ومثوبة في الآخرة، إن شاء الله.

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أمير نجران يؤدي صلاة الميت على الشهيد حريصي
سبق

 أدى  أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد،  صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد مغاوي مفرح حريصي، عقب صلاة ظهر اليوم، بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمدينة.

 

ونقل  أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لوالد وذوي الشهيد، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعميم مغفرته، وأن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته.

 

وأعرب الأمير عن فخر واعتزاز الشعب السعودي بما قدمه الشهداء في سبيل دينهم ثم مليكهم ووطنهم، من أعمال وتضحيات تبقى راسخة في سجلات الوطن، وقد رحلوا مدافعين عن المقدسات، وحامين أرض الحرمين، في موطن العز والشرف.

 

من جهته عبّر والد الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد على تعازيهم ومواساتهم، ولأمير المنطقة على حضوره والصلاة عليه ونقله تعازي القيادة، مؤكدا أن استشهاد ابنه عز في الدنيا، ومثوبة في الآخرة، إن شاء الله.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
03:09 PM
والده: استشهاد ابني عز في الدنيا ومثوبة في الآخرة

أمير نجران يؤدي صلاة الميت على الشهيد حريصي

A A A
علي حفول - نجران
12
12,355

 أدى  أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد،  صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد مغاوي مفرح حريصي، عقب صلاة ظهر اليوم، بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمدينة.

 

ونقل  أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لوالد وذوي الشهيد، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعميم مغفرته، وأن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته.

 

وأعرب الأمير عن فخر واعتزاز الشعب السعودي بما قدمه الشهداء في سبيل دينهم ثم مليكهم ووطنهم، من أعمال وتضحيات تبقى راسخة في سجلات الوطن، وقد رحلوا مدافعين عن المقدسات، وحامين أرض الحرمين، في موطن العز والشرف.

 

من جهته عبّر والد الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد على تعازيهم ومواساتهم، ولأمير المنطقة على حضوره والصلاة عليه ونقله تعازي القيادة، مؤكدا أن استشهاد ابنه عز في الدنيا، ومثوبة في الآخرة، إن شاء الله.

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