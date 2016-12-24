أمير نجران يتفقّد محافظة ثار ويدشن مشاريع خدمية.. غداً

يواصل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، جولاته التفقدية بزيارة محافظة ثار، صباح غد الأحد، حيث يلتقي المشايخ والأعيان، ويستقبل عموم المواطنين.

ويفتتح أمير منطقة نجران خلال الجولة المقار الحديثة للجهات الحكومية، ويدشّن جملة من المشاريع الخدمية، فيما يستعرض المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة.