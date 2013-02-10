أمير نجران يعزي مرافقه الشخصي في وفاة "الشيخ ناصر حلزاء‎"

واسى أمير منطقة نجران "الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد"، مرافقه الشخصي "فارس منصور حلزاء" وكافة "آل حلزاء" في وفاة "الشيخ ناصر مسفر حلزاء الشرمان".

وأعرب أمير منطقة نجران عن تعازيه في اتصال هاتفي أجراه اليوم بمرافقه الشخصي "فارس منصور حلزاء"، وأخوان الفقيد وأولاده وكافة آل حلزاء، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تلقي مرافق سموه اتصالًا مماثلًا من محافظ بدر الجنوب "الأستاذ زيد الرشود" عبَّر فيه عن تعازيه ومواساته لكافة أسرة الفقيد وأن يتغمده بواسع رحمته.

كما تلقت أسرة "آل حلزاء" كافة التعازي من رئيس مركز هداده "الأستاذ سعيد عبدالله الشهراني" في وفاة "الشيخ ناصر مسفر حلزاء الشرمان"، سائلًا الله عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

وقد عبر "الأستاذ فارس منصور حلزاء" عن شكره وشكر كافة آل حلزاء لأمير المنطقة، داعيًا الله أن يحفظه من كل سوء، وأن لا يريه مكروهًا.

كما شكر محافظ بدر الجنوب ورئيس مركز هداده وكل من واساهم في فقيدهم الغالي.