النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير نجران يقلد 24 كشافًا وجوالاً نوط الحج لسنة 1435هـ

 قلّد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، 24 قائدًا وجوّالاً وكشافًا نوط الحج، لسنة 1435هـ.

حضر التقليد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد.

وأعرب أمير منطقة نجران عن فخره بالجهود التي يبذلها رجال الكشافة والجوالة في خدمة ضيوف الرحمن، والأعمال الإنسانية الجليلة التي تعكس أخلاق وقيم المواطن السعودي.

وقال "إن بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ تسخر كل ما لديها، لخدمة الإسلام والمسلمين عامة، وحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة"، مؤكدًا أن المملكة تعد خدمة الدين الحنيف والحرمين الشريفين وقاصديهما مصدرًا للعزة والشرف، وهي تضطلع بهذا الدور بكل اقتدار، بفضل الله، ثم التوجيهات الكريمة والإشراف المباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

وعبّر نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، عن شكره لأمير المنطقة على رعايته ودعمه للكشافة والجوالة في المنطقة، وعلى ما قدمه من توجيهات تربوية، تعزز القيم الوطنية، وتدفع لتقديم المزيد في خدمة المجتمع وأداء رسالة الكشافة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير نجران يقلد 24 كشافًا وجوالاً نوط الحج لسنة 1435هـ
سبق

 قلّد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، 24 قائدًا وجوّالاً وكشافًا نوط الحج، لسنة 1435هـ.

حضر التقليد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد.

وأعرب أمير منطقة نجران عن فخره بالجهود التي يبذلها رجال الكشافة والجوالة في خدمة ضيوف الرحمن، والأعمال الإنسانية الجليلة التي تعكس أخلاق وقيم المواطن السعودي.

وقال "إن بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ تسخر كل ما لديها، لخدمة الإسلام والمسلمين عامة، وحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة"، مؤكدًا أن المملكة تعد خدمة الدين الحنيف والحرمين الشريفين وقاصديهما مصدرًا للعزة والشرف، وهي تضطلع بهذا الدور بكل اقتدار، بفضل الله، ثم التوجيهات الكريمة والإشراف المباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

وعبّر نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، عن شكره لأمير المنطقة على رعايته ودعمه للكشافة والجوالة في المنطقة، وعلى ما قدمه من توجيهات تربوية، تعزز القيم الوطنية، وتدفع لتقديم المزيد في خدمة المجتمع وأداء رسالة الكشافة.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
04:20 PM

أمير نجران يقلد 24 كشافًا وجوالاً نوط الحج لسنة 1435هـ

A A A
علي حفول - نجران
0
344

 قلّد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، 24 قائدًا وجوّالاً وكشافًا نوط الحج، لسنة 1435هـ.

حضر التقليد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد.

وأعرب أمير منطقة نجران عن فخره بالجهود التي يبذلها رجال الكشافة والجوالة في خدمة ضيوف الرحمن، والأعمال الإنسانية الجليلة التي تعكس أخلاق وقيم المواطن السعودي.

وقال "إن بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ تسخر كل ما لديها، لخدمة الإسلام والمسلمين عامة، وحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة"، مؤكدًا أن المملكة تعد خدمة الدين الحنيف والحرمين الشريفين وقاصديهما مصدرًا للعزة والشرف، وهي تضطلع بهذا الدور بكل اقتدار، بفضل الله، ثم التوجيهات الكريمة والإشراف المباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

وعبّر نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، عن شكره لأمير المنطقة على رعايته ودعمه للكشافة والجوالة في المنطقة، وعلى ما قدمه من توجيهات تربوية، تعزز القيم الوطنية، وتدفع لتقديم المزيد في خدمة المجتمع وأداء رسالة الكشافة.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,376
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة