أمير نجران يقلد 24 كشافًا وجوالاً نوط الحج لسنة 1435هـ

قلّد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، 24 قائدًا وجوّالاً وكشافًا نوط الحج، لسنة 1435هـ.

حضر التقليد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد.

وأعرب أمير منطقة نجران عن فخره بالجهود التي يبذلها رجال الكشافة والجوالة في خدمة ضيوف الرحمن، والأعمال الإنسانية الجليلة التي تعكس أخلاق وقيم المواطن السعودي.

وقال "إن بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ تسخر كل ما لديها، لخدمة الإسلام والمسلمين عامة، وحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة"، مؤكدًا أن المملكة تعد خدمة الدين الحنيف والحرمين الشريفين وقاصديهما مصدرًا للعزة والشرف، وهي تضطلع بهذا الدور بكل اقتدار، بفضل الله، ثم التوجيهات الكريمة والإشراف المباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

وعبّر نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، عن شكره لأمير المنطقة على رعايته ودعمه للكشافة والجوالة في المنطقة، وعلى ما قدمه من توجيهات تربوية، تعزز القيم الوطنية، وتدفع لتقديم المزيد في خدمة المجتمع وأداء رسالة الكشافة.