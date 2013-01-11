أمير نجران يوجه باستئناف الدراسة في 39 مدرسة

حثّ على تهيئة البيئة الآمنة والتربوية لمواصلة التعليم

وجّه أمير منطقة نجران،جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بالتوسع في خطة مدارس التوأمة بمدينة نجران، من خلال استئناف الدراسة في 39 مدرسة، عشرون منها للبنين، والأخرى للبنات، في ستة أحياء ومراكز؛ هي الرويكبة، والمسماة، وريمان، والمركب، والبرك في الغويلا، والعريسة .

وحثّ إدارة التعليم والجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة على ضرورة تهيئة البيئة الآمنة والتربوية المحفزة لمواصلة التعليم، والتيسير على أولياء أمور الطلاب والطالبات، بما يحقق آمالهم وتطلعاتهم في المستقبل.