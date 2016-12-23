أمين الباحة: أرقام الميزانية تدلّ على تطوير التنمية في المملكة

أكد أنها برهنت على اهتمام القيادة بـ"البنية التحتية"

أكد أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي أن ما اشتملت عليه الميزانية العامة للدولة 1438هـ 1439هـ، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أرقام وبنود تصب كلها في صالح المواطن وتعمل على تحسين وتطوير التنمية في المملكة، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن.

وقال "المجلي": "إن الميزانية الجديدة تعد أولى الميزانيات في تحقيق التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لتكون خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل كما رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

وأضاف: "هي دلالة واضحة على اهتمام القيادة الرشيدة بالبنية التحتية، ومتانة الاقتصاد السعودي الذي دأبت قيادتنا الحكيمة الحرص عليه في ظل متغيرات الاقتصاد العالمي".

وأكد حرص القيادة على تنشيط التنمية في جميع المجالات والذي كان أثره واضحاً من خلال ميزانية الخير لتقف في وجه التحديات مهما تلونت صورها، لتأخذ هذا الوطن وتنميته إلى أبعد مدى، بعيداً عن إرجاف المرجلين وترهات الطامعين.

وأشاد بما توليه القيادة من عناية واهتمام لمشاريع تصب في خدمة المواطن بشكل عام وما يحظى به القطاع البلدي من مشاريع خدمية تنعكس على خدمة الفرد والمجتمع، مسخرة بذلك كل الجهود والإمكانيات من أجل توطين التنمية الذاتية وجعلها الخيار الأول والأخير.