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"أمين الباحة": المملكة حظيت في عامين بحزمة قرارات وبرامج سياسية واقتصادية

بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

رفع أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، مؤكداً أن الوطن منذ توحيده على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهو يصنع رحلة تاريخية في النماء والازدهار والأمن واللحمة الوطنية، حيث شيد الملك المؤسس الوطن على هذه الأسس والأهداف، وتبعه من بعده أبناؤه الملوك، الذين حملوا الأمانة بكل إخلاص وتفانٍ، وأكملوا المسيرة ليصنعوا دولة قوية وحديثة، تتضح صلابتها في شتى مجالات الحياة.

قال المجلي: إن المملكة حظيت في هذين العامين بحزمة كبيرة من القرارات والبرامج السياسية والاقتصادية والمواقف المشرفة للمملكة على المستويين الداخلي والدولي، وما تم تخطيطه وبرمجته ليشكل طريق المستقبل الصامد والزاهر الذي يعتمد على تنويع المصادر وتضخيم الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى تشديد أسباب الأمن والأمان وحماية الوطن والمواطنين.


وبين أن ما تحقق من منجزات تنموية وحضارية جاء بفضل من الله، ثم بالرعاية التي يلقاها المواطن من لدن قيادتنا الحكيمة. وان منطقة الباحة تشهد تطوراً ملموساً في القطاعات الحكومية بصفة عامة والقطاع البلدي بصفة خاصة، حيث حظيت بالدعم من ولاة الأمر وبتوجيهات الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف: بلادنا بحمد الله تتقدم في كل المجالات وتزيد مكانتها الإقليمية والدولية ثباتاً وقوة، وذلك من خلال برامجها الحديثة كرؤية المملكة 2030 و2020 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، التي تعكس مدى الاهتمام بالعمل على تطوير الإنسان والمكان لمواكبة التقدم في المجالات كافة التي طاولت مختلف الجوانب والمجالات لتضمن اقتصاداً متيناً، ورفاهية للموطن السعودي.

واختتم: مما زادني فخراً واعتزازاً الأمن الذي نعيشه وما ذاك إلا بتوفيق الله ثم بحنكة وحزم قادة هذه البلاد المعطاء، داعياً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين عامة ولبلدنا خاصة وأن يغمر بلادنا بالأمن والأمان ويبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمين الباحة": المملكة حظيت في عامين بحزمة قرارات وبرامج سياسية واقتصادية
سبق

رفع أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، مؤكداً أن الوطن منذ توحيده على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهو يصنع رحلة تاريخية في النماء والازدهار والأمن واللحمة الوطنية، حيث شيد الملك المؤسس الوطن على هذه الأسس والأهداف، وتبعه من بعده أبناؤه الملوك، الذين حملوا الأمانة بكل إخلاص وتفانٍ، وأكملوا المسيرة ليصنعوا دولة قوية وحديثة، تتضح صلابتها في شتى مجالات الحياة.

قال المجلي: إن المملكة حظيت في هذين العامين بحزمة كبيرة من القرارات والبرامج السياسية والاقتصادية والمواقف المشرفة للمملكة على المستويين الداخلي والدولي، وما تم تخطيطه وبرمجته ليشكل طريق المستقبل الصامد والزاهر الذي يعتمد على تنويع المصادر وتضخيم الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى تشديد أسباب الأمن والأمان وحماية الوطن والمواطنين.


وبين أن ما تحقق من منجزات تنموية وحضارية جاء بفضل من الله، ثم بالرعاية التي يلقاها المواطن من لدن قيادتنا الحكيمة. وان منطقة الباحة تشهد تطوراً ملموساً في القطاعات الحكومية بصفة عامة والقطاع البلدي بصفة خاصة، حيث حظيت بالدعم من ولاة الأمر وبتوجيهات الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف: بلادنا بحمد الله تتقدم في كل المجالات وتزيد مكانتها الإقليمية والدولية ثباتاً وقوة، وذلك من خلال برامجها الحديثة كرؤية المملكة 2030 و2020 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، التي تعكس مدى الاهتمام بالعمل على تطوير الإنسان والمكان لمواكبة التقدم في المجالات كافة التي طاولت مختلف الجوانب والمجالات لتضمن اقتصاداً متيناً، ورفاهية للموطن السعودي.

واختتم: مما زادني فخراً واعتزازاً الأمن الذي نعيشه وما ذاك إلا بتوفيق الله ثم بحنكة وحزم قادة هذه البلاد المعطاء، داعياً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين عامة ولبلدنا خاصة وأن يغمر بلادنا بالأمن والأمان ويبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
11:05 PM
بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

"أمين الباحة": المملكة حظيت في عامين بحزمة قرارات وبرامج سياسية واقتصادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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رفع أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، مؤكداً أن الوطن منذ توحيده على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهو يصنع رحلة تاريخية في النماء والازدهار والأمن واللحمة الوطنية، حيث شيد الملك المؤسس الوطن على هذه الأسس والأهداف، وتبعه من بعده أبناؤه الملوك، الذين حملوا الأمانة بكل إخلاص وتفانٍ، وأكملوا المسيرة ليصنعوا دولة قوية وحديثة، تتضح صلابتها في شتى مجالات الحياة.

قال المجلي: إن المملكة حظيت في هذين العامين بحزمة كبيرة من القرارات والبرامج السياسية والاقتصادية والمواقف المشرفة للمملكة على المستويين الداخلي والدولي، وما تم تخطيطه وبرمجته ليشكل طريق المستقبل الصامد والزاهر الذي يعتمد على تنويع المصادر وتضخيم الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى تشديد أسباب الأمن والأمان وحماية الوطن والمواطنين.


وبين أن ما تحقق من منجزات تنموية وحضارية جاء بفضل من الله، ثم بالرعاية التي يلقاها المواطن من لدن قيادتنا الحكيمة. وان منطقة الباحة تشهد تطوراً ملموساً في القطاعات الحكومية بصفة عامة والقطاع البلدي بصفة خاصة، حيث حظيت بالدعم من ولاة الأمر وبتوجيهات الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف: بلادنا بحمد الله تتقدم في كل المجالات وتزيد مكانتها الإقليمية والدولية ثباتاً وقوة، وذلك من خلال برامجها الحديثة كرؤية المملكة 2030 و2020 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، التي تعكس مدى الاهتمام بالعمل على تطوير الإنسان والمكان لمواكبة التقدم في المجالات كافة التي طاولت مختلف الجوانب والمجالات لتضمن اقتصاداً متيناً، ورفاهية للموطن السعودي.

واختتم: مما زادني فخراً واعتزازاً الأمن الذي نعيشه وما ذاك إلا بتوفيق الله ثم بحنكة وحزم قادة هذه البلاد المعطاء، داعياً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين عامة ولبلدنا خاصة وأن يغمر بلادنا بالأمن والأمان ويبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن.

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