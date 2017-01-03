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أمين الطائف: عهد خادم الحرمين شهد تحولات نوعية وتاريخية

أكد أنه ضرب بقوة مواطن الفساد وأغاث الشعوب المكلومة

رفع أمين الطائف، المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة، مشيراً إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين يعد عهد الإنجازات على مستوى الوطن والمواطن، والقرارات الشجاعة والحاسمة في السياسة الخارجية.

 

وتطرق المهندس "المخرج" في تصريح له لرؤية المملكة 2030، وإستراتيجية التحول الوطني 2020، وقال: " إنها خطوة غير مسبوقة لإنهاء اعتماد الدولة على النفط مصدراً وحيداً للدخل، وستوفر لهذا الجيل والأجيال القادمة فرصاً جديدة كفيلة باستمرار تطور وتقدم المجتمع"، مضيفاً صدور العديد من الأوامر الملكية الكريمة المتماشية مع أهدافها، وما واكبها من إعادة هيكلة قطاعات الدولة.

 

وأشار إلى أن ما ميّز هذه الرؤية الحكيمة هو تأكيدها على أن الثروة الحقيقية للأمم هم شبابها، ولذلك أوجدت الرؤية لهذا الجيل والأجيال القادمة المزيد من فرص النجاح والتقدم، ولم تغفل القيادة الحكيمة أعمال الإغاثة للمنكوبين حول العالم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والاستمرار في تنفيذ مشروعات التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام في مكة المكرمة.

 

وأبان "المخرج" أن بلادنا الغالية شهدت تحولات نوعية وتاريخية، وباتت مقصداً لكبار الساسة والزعماء في العالم، فهي منذ تأسيسها قامت على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحملت على عاتقها خدمة الدين الحنيف حتى أضحت رائدة للعالمين العربي والإسلامي، ويحق لكل مواطن ولكل عربي وكل مسلم أن يفاخر بالإنجازات التي تحققت منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، فقد ضرب بقوة مواطن الفساد، وأعطى بسخاء كل الخير لأبناء وطنه، ووقف مع المحتاجين وأغاث الشعوب المكلومة.

 

واختتم أمين الطائف تصريحه سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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أمين الطائف: عهد خادم الحرمين شهد تحولات نوعية وتاريخية
سبق

رفع أمين الطائف، المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة، مشيراً إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين يعد عهد الإنجازات على مستوى الوطن والمواطن، والقرارات الشجاعة والحاسمة في السياسة الخارجية.

 

وتطرق المهندس "المخرج" في تصريح له لرؤية المملكة 2030، وإستراتيجية التحول الوطني 2020، وقال: " إنها خطوة غير مسبوقة لإنهاء اعتماد الدولة على النفط مصدراً وحيداً للدخل، وستوفر لهذا الجيل والأجيال القادمة فرصاً جديدة كفيلة باستمرار تطور وتقدم المجتمع"، مضيفاً صدور العديد من الأوامر الملكية الكريمة المتماشية مع أهدافها، وما واكبها من إعادة هيكلة قطاعات الدولة.

 

وأشار إلى أن ما ميّز هذه الرؤية الحكيمة هو تأكيدها على أن الثروة الحقيقية للأمم هم شبابها، ولذلك أوجدت الرؤية لهذا الجيل والأجيال القادمة المزيد من فرص النجاح والتقدم، ولم تغفل القيادة الحكيمة أعمال الإغاثة للمنكوبين حول العالم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والاستمرار في تنفيذ مشروعات التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام في مكة المكرمة.

 

وأبان "المخرج" أن بلادنا الغالية شهدت تحولات نوعية وتاريخية، وباتت مقصداً لكبار الساسة والزعماء في العالم، فهي منذ تأسيسها قامت على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحملت على عاتقها خدمة الدين الحنيف حتى أضحت رائدة للعالمين العربي والإسلامي، ويحق لكل مواطن ولكل عربي وكل مسلم أن يفاخر بالإنجازات التي تحققت منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، فقد ضرب بقوة مواطن الفساد، وأعطى بسخاء كل الخير لأبناء وطنه، ووقف مع المحتاجين وأغاث الشعوب المكلومة.

 

واختتم أمين الطائف تصريحه سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
07:45 PM
أكد أنه ضرب بقوة مواطن الفساد وأغاث الشعوب المكلومة

أمين الطائف: عهد خادم الحرمين شهد تحولات نوعية وتاريخية

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متعب البقمي - الطائف
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رفع أمين الطائف، المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة، مشيراً إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين يعد عهد الإنجازات على مستوى الوطن والمواطن، والقرارات الشجاعة والحاسمة في السياسة الخارجية.

 

وتطرق المهندس "المخرج" في تصريح له لرؤية المملكة 2030، وإستراتيجية التحول الوطني 2020، وقال: " إنها خطوة غير مسبوقة لإنهاء اعتماد الدولة على النفط مصدراً وحيداً للدخل، وستوفر لهذا الجيل والأجيال القادمة فرصاً جديدة كفيلة باستمرار تطور وتقدم المجتمع"، مضيفاً صدور العديد من الأوامر الملكية الكريمة المتماشية مع أهدافها، وما واكبها من إعادة هيكلة قطاعات الدولة.

 

وأشار إلى أن ما ميّز هذه الرؤية الحكيمة هو تأكيدها على أن الثروة الحقيقية للأمم هم شبابها، ولذلك أوجدت الرؤية لهذا الجيل والأجيال القادمة المزيد من فرص النجاح والتقدم، ولم تغفل القيادة الحكيمة أعمال الإغاثة للمنكوبين حول العالم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والاستمرار في تنفيذ مشروعات التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام في مكة المكرمة.

 

وأبان "المخرج" أن بلادنا الغالية شهدت تحولات نوعية وتاريخية، وباتت مقصداً لكبار الساسة والزعماء في العالم، فهي منذ تأسيسها قامت على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحملت على عاتقها خدمة الدين الحنيف حتى أضحت رائدة للعالمين العربي والإسلامي، ويحق لكل مواطن ولكل عربي وكل مسلم أن يفاخر بالإنجازات التي تحققت منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، فقد ضرب بقوة مواطن الفساد، وأعطى بسخاء كل الخير لأبناء وطنه، ووقف مع المحتاجين وأغاث الشعوب المكلومة.

 

واختتم أمين الطائف تصريحه سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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