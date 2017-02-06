أمين جمعية أهل الحديث ببريطانيا ينوه بجهود المملكة في خدمة الإسلام

خلال زيارته الحالية للسعودية ومشاركته في فعاليات الجنادرية

نوه الأمين العام لجمعية أهل الحديث في بريطانيا إمام وخطيب جامع ابن باز بمدينة بامبري والداعية الرسمي في السجون البريطانية "الشيخ شعيب بن أحمد"؛ بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-في خدمة المسلمين ونصرة قضاياهم.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الحالية؛ حيث أكد أن "الجنادرية" تعد تظاهرة ثقافية متميزة تعكس تاريخ بلاد التوحيد والسنة.

وقال "الشيخ ابن أحمد" لــ"سبق": لقد استفدت من الفعاليات الثقافية المصاحبة للمهرجان، التي كان من أبرزها المحاضرة العلمية القيمة لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ"، التي كانت بعنوان: "عوامل قوة أهل السنة والجماعة".

وأشار "ابن أحمد" إلى أن زيارته المهرجانَ تأتي في إطار حرصه على أخذ الفائدة الثقافية والحضارية، والتعرف إلى طبيعة الناس في الماضي، وطبيعة أحوال الناس، وكيف كانوا سابقاً يعيشون على أرض المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم بجهود كبيرة في الدعوة في الغرب، وخاصة في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي؛ حيث يوجد الآن أكثر من "40" داعية من قبل وزارة الشؤون الإسلامية في بريطانيا، ويقومون بنشاطات متميزة كالدروس والحلقات، وخطب الجمعة، ونشر الكتب، وتوزيع المصاحف، وهذه نشاطات جيدة، ونشكر الله عز وجل ثم حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الوفي.

يذكر أن "سبق" كانت قد التقت "الشيخ شعيب" في ديوانية الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، بعد أن ألقى كلمة بعنوان "الدعوة إلى الله وفضلها"، حضرها جمع من المشايخ والفضلاء.