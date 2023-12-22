أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم الذي وقع في مدينة الكرك الأردنية، جنوب العاصمة عمان يوم الأحد الماضي. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي: إن الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم في مدينة الكرك الأردنية، معربًا عن تعازيه لعائلات الضحايا وعن تضامنه مع شعب وحكومة الأردن. وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع التطورات عن كثب بينما تقوم السلطات الأردنية بجمع المزيد من المعلومات، مثنيًا على ما تقوم به عمان واستمرارها في حربها ضد الإرهاب واحترامها للقانون الإنساني الدولي.

أمين عام الأمم المتحدة يدين الهجوم الذي وقع في مدينة الكرك الأردنية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2016-12-22 أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم الذي وقع في مدينة الكرك الأردنية، جنوب العاصمة عمان يوم الأحد الماضي.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي: إن الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم في مدينة الكرك الأردنية، معربًا عن تعازيه لعائلات الضحايا وعن تضامنه مع شعب وحكومة الأردن.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع التطورات عن كثب بينما تقوم السلطات الأردنية بجمع المزيد من المعلومات، مثنيًا على ما تقوم به عمان واستمرارها في حربها ضد الإرهاب واحترامها للقانون الإنساني الدولي.





22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438 02:01 AM

معربًا عن تعازيه لعائلات الضحايا وعن تضامنه مع شعب وحكومة الأردن

أمين عام الأمم المتحدة يدين الهجوم الذي وقع في مدينة الكرك الأردنية





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أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم الذي وقع في مدينة الكرك الأردنية، جنوب العاصمة عمان يوم الأحد الماضي.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي: إن الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم في مدينة الكرك الأردنية، معربًا عن تعازيه لعائلات الضحايا وعن تضامنه مع شعب وحكومة الأردن.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع التطورات عن كثب بينما تقوم السلطات الأردنية بجمع المزيد من المعلومات، مثنيًا على ما تقوم به عمان واستمرارها في حربها ضد الإرهاب واحترامها للقانون الإنساني الدولي.



