أمين عام الأمم المتحدة ينتقد قانون "الاستيطان الإسرائيلي"

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قانوناً "إسرائيلياً" جديداً أقرّه الكنيست يضفي الشرعية بأثر رجعي على آلاف المستوطنات في الضفة الغربية.

وأعرب "جوتيريش" في نيويورك أمس، عن أسفه العميق تجاه ذلك القانون.

وقال المتحدث باسم الأمين العام: "هذا القانون يخالف القانون الدولي، وستكون له عواقب قانونية بعيدة المدى على إسرائيل".

وأضاف: "يصر الأمين العام على الحاجة إلى تفادي أي إجراءات من شأنها عرقلة حل الدولتين. يجب تسوية القضايا الجوهرية كافة بين الطرفين عن طريق المفاوضات المباشرة، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات المتبادلة. تقف الأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه العملية".