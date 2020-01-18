النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين عسير يناقش أوجه التعاون مع رابطة فرق الأحياء لخدمة المنطقة

خدمة الشباب وقضاء وقتهم بكل ما هو مفيد ومثمر

ناقش أمين منطقة عسير، صالح بن عبدالله القاضي، خلال استقباله بمكتبه بمقر الأمانة، رئيس وأعضاء رابطة فرق الأحياء بمنطقة عسير، يتقدمهم رئيس اللجنة عبدالرحمن ميلس، أوجه التعاون بين الطرفين لخدمة أهالي المنطقة.

 واستمع "القاضي" إلى شرح موجز عن أعمال الرابطة، وما تقوم به حتى الآن لفرق الحواري في المنطقة، وعن فكرة تأسيسها وسعيها إلى خدمة الشباب وقضاء وقتهم بكل ما هو مفيد ومثمر، حيث وصل عدد الفرق التي سجلت إلى الآن في الرابطة ما يقارب 24 فريقاً ولا تزال الرابطة في مرحلتها الأولى وفي طريقها إلى الوصول بالعمل إلى كافة محافظات منطقة عسير .

وأوضح أمين منطقة عسير استعداد الأمانة وكافة البلديات المرتبطة الوقوف بجوار الرابطة ودعمها بكل شيء، إضافة لتخصيص مواقع ملاعب للرابطة لإقامة ملاعب كرة قدمها عليها، وكذلك يمكنهم الاستفادة من مواقع الأمانة الموجودة حالياً، مؤكداً أن الأمانة ترحب بكل ما يخدم شباب هذا الوطن، منوهاً كذلك بأن كل مسؤول في الأمانة وضع لخدمة الوطن والمواطن.

 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمين عسير يناقش أوجه التعاون مع رابطة فرق الأحياء لخدمة المنطقة
سبق

ناقش أمين منطقة عسير، صالح بن عبدالله القاضي، خلال استقباله بمكتبه بمقر الأمانة، رئيس وأعضاء رابطة فرق الأحياء بمنطقة عسير، يتقدمهم رئيس اللجنة عبدالرحمن ميلس، أوجه التعاون بين الطرفين لخدمة أهالي المنطقة.

 واستمع "القاضي" إلى شرح موجز عن أعمال الرابطة، وما تقوم به حتى الآن لفرق الحواري في المنطقة، وعن فكرة تأسيسها وسعيها إلى خدمة الشباب وقضاء وقتهم بكل ما هو مفيد ومثمر، حيث وصل عدد الفرق التي سجلت إلى الآن في الرابطة ما يقارب 24 فريقاً ولا تزال الرابطة في مرحلتها الأولى وفي طريقها إلى الوصول بالعمل إلى كافة محافظات منطقة عسير .

وأوضح أمين منطقة عسير استعداد الأمانة وكافة البلديات المرتبطة الوقوف بجوار الرابطة ودعمها بكل شيء، إضافة لتخصيص مواقع ملاعب للرابطة لإقامة ملاعب كرة قدمها عليها، وكذلك يمكنهم الاستفادة من مواقع الأمانة الموجودة حالياً، مؤكداً أن الأمانة ترحب بكل ما يخدم شباب هذا الوطن، منوهاً كذلك بأن كل مسؤول في الأمانة وضع لخدمة الوطن والمواطن.

 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
07:34 PM
خدمة الشباب وقضاء وقتهم بكل ما هو مفيد ومثمر

أمين عسير يناقش أوجه التعاون مع رابطة فرق الأحياء لخدمة المنطقة

A A A
ظافر الشهري - أبها
0
393

ناقش أمين منطقة عسير، صالح بن عبدالله القاضي، خلال استقباله بمكتبه بمقر الأمانة، رئيس وأعضاء رابطة فرق الأحياء بمنطقة عسير، يتقدمهم رئيس اللجنة عبدالرحمن ميلس، أوجه التعاون بين الطرفين لخدمة أهالي المنطقة.

 واستمع "القاضي" إلى شرح موجز عن أعمال الرابطة، وما تقوم به حتى الآن لفرق الحواري في المنطقة، وعن فكرة تأسيسها وسعيها إلى خدمة الشباب وقضاء وقتهم بكل ما هو مفيد ومثمر، حيث وصل عدد الفرق التي سجلت إلى الآن في الرابطة ما يقارب 24 فريقاً ولا تزال الرابطة في مرحلتها الأولى وفي طريقها إلى الوصول بالعمل إلى كافة محافظات منطقة عسير .

وأوضح أمين منطقة عسير استعداد الأمانة وكافة البلديات المرتبطة الوقوف بجوار الرابطة ودعمها بكل شيء، إضافة لتخصيص مواقع ملاعب للرابطة لإقامة ملاعب كرة قدمها عليها، وكذلك يمكنهم الاستفادة من مواقع الأمانة الموجودة حالياً، مؤكداً أن الأمانة ترحب بكل ما يخدم شباب هذا الوطن، منوهاً كذلك بأن كل مسؤول في الأمانة وضع لخدمة الوطن والمواطن.

 

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
651
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,234
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,884
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,258

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة