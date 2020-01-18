أمين عسير يناقش أوجه التعاون مع رابطة فرق الأحياء لخدمة المنطقة

خدمة الشباب وقضاء وقتهم بكل ما هو مفيد ومثمر

ناقش أمين منطقة عسير، صالح بن عبدالله القاضي، خلال استقباله بمكتبه بمقر الأمانة، رئيس وأعضاء رابطة فرق الأحياء بمنطقة عسير، يتقدمهم رئيس اللجنة عبدالرحمن ميلس، أوجه التعاون بين الطرفين لخدمة أهالي المنطقة.

واستمع "القاضي" إلى شرح موجز عن أعمال الرابطة، وما تقوم به حتى الآن لفرق الحواري في المنطقة، وعن فكرة تأسيسها وسعيها إلى خدمة الشباب وقضاء وقتهم بكل ما هو مفيد ومثمر، حيث وصل عدد الفرق التي سجلت إلى الآن في الرابطة ما يقارب 24 فريقاً ولا تزال الرابطة في مرحلتها الأولى وفي طريقها إلى الوصول بالعمل إلى كافة محافظات منطقة عسير .

وأوضح أمين منطقة عسير استعداد الأمانة وكافة البلديات المرتبطة الوقوف بجوار الرابطة ودعمها بكل شيء، إضافة لتخصيص مواقع ملاعب للرابطة لإقامة ملاعب كرة قدمها عليها، وكذلك يمكنهم الاستفادة من مواقع الأمانة الموجودة حالياً، مؤكداً أن الأمانة ترحب بكل ما يخدم شباب هذا الوطن، منوهاً كذلك بأن كل مسؤول في الأمانة وضع لخدمة الوطن والمواطن.