"أمين مكة" يكلّف "العرابي" مساعداً للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة
يعد أحد مخطّطي العمل الإستراتيجي والإداري في أمانة العاصمة المقدّسة
أصدر أمين العاصمة المقدّسة الدكتور أسامة البار؛ قراراً بتكليف الدكتور صلاح بن عبدالله العرابي؛ مساعداً لأمين العاصمة المقدّسة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة.
وكان الدكتور العرابي؛ قد عمل مساعداً للأمين للشؤون المالية والإدارية، ويعد أحد مخطّطي العمل الإستراتيجي والإداري في الأمانة، وتسلّم مناصب قيادية عدة في أمانة العاصمة المقدّسة.
"أمين مكة" يكلّف "العرابي" مساعداً للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-10
أصدر أمين العاصمة المقدّسة الدكتور أسامة البار؛ قراراً بتكليف الدكتور صلاح بن عبدالله العرابي؛ مساعداً لأمين العاصمة المقدّسة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة.
وكان الدكتور العرابي؛ قد عمل مساعداً للأمين للشؤون المالية والإدارية، ويعد أحد مخطّطي العمل الإستراتيجي والإداري في الأمانة، وتسلّم مناصب قيادية عدة في أمانة العاصمة المقدّسة.
10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
09:44 AM
يعد أحد مخطّطي العمل الإستراتيجي والإداري في أمانة العاصمة المقدّسة
"أمين مكة" يكلّف "العرابي" مساعداً للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة
أصدر أمين العاصمة المقدّسة الدكتور أسامة البار؛ قراراً بتكليف الدكتور صلاح بن عبدالله العرابي؛ مساعداً لأمين العاصمة المقدّسة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة.
وكان الدكتور العرابي؛ قد عمل مساعداً للأمين للشؤون المالية والإدارية، ويعد أحد مخطّطي العمل الإستراتيجي والإداري في الأمانة، وتسلّم مناصب قيادية عدة في أمانة العاصمة المقدّسة.