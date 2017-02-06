أمين منطقة نجران يعتمد الخطة التدريبية لموظفي الأمانة والبلديات المرتبطة

أكثر من 500 موظف تم ترشيحهم لدورات معهد الإدارة العامة

اعتمد أمين منطقة نجران، المهندس فارس الشفق، الخطة التدريبية لموظفي الأمانة والبلديات المرتبطة في المراكز والمحافظات، للالتحاق بالدورات المنعقدة بمعهد الإدارة العامة للفصل التدريبي الأول لعام 1438هـ.

وأكد أمين منطقة نجران أهمية التدريب كعامل رئيسي في تطوير الموظفين، وقدراتهم الداعمة والمكملة للعمل الإداري بكافة أنواعه، والتي تتوافق مع الأهداف الرئيسية التي وضعت لأجلها تلك البرامج والدورات، للارتقاء والتميز بالموظفين.

وبدوره، أبان مدير إدارة التطوير الإداري المكلف، علي بن جار الله، أنه تم الانتهاء من ترشيح أكثر من 500 موظف للدورات التدريبية التي تعقد بأفرع معهد الإدارة العامة، مشيرا إلى أنه سوف يتم إبلاغ من يتم قبوله نهائيا من الموظفين برسالة نصية عن طريق الجوال، موضحاً فيها مكان وزمان انعقاد الدورة.