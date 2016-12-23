أمين نجران: ميزانية 2017 تتسم بـ"الشفافية"

أكد قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز العقبات

أكد أمين منطقة نجران، المهندس فارس بن مياح الشفق، أن الميزانية العامة للدولة 1438 ـ 1439هـ تعد أول ميزانية تصب في صالح تحقيق التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 مما يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية التي نهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال: "هذه السياسة تتسم بالشفافية والترشيد في الإنفاق؛ والتنوع في مصادر الدخل؛ متواكبة ومتوازنة مع الإصلاحات الاقتصادية، وهي متناغمة مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية؛ مما يدل على أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز العقبات؛ رغم كل التحديات المحيطة".

وأشاد "الشفق" بما توليه الحكومة الرشيدة من حرص واهتمام بالمشاريع والبرامج التنموية والبنى التحتية التي تصب في خدمة ومصلحة المواطن بشكل مباشر.