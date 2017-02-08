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أهالي "أبو مراغ" بمكة  لـ "المياه": تحرصون على حقوقكم وتماطلون في حقوقنا

طالبوا بإنهاء معاناتهم من حريان المياه وروائحها منذ عدة سنوات

لم يجد أهالي حي أبو مراغ بالعاصمة المقدسة أمام الوعود الوهمية التي يتلقونها من شركة المياه الوطنية بالعاصمة المقدسة لإنهاء معاناتهم من جريان المياه وطفحها خلف مجمع مدارس البنات، إلا بوضع عقوم ترابية لتوحيد اتجاهها مع إغلاق الطريق لضمان عدم حدوث ما لا يحمد عقباه للمركبات بسبب تلف الطريق التي بها حفريات إثر جريان المياه.

 

وأبان الأهالي أن الوضع بات لا يطاق حيث تسببت كذلك في انبعاث روائح كريهة سببت لهم الأمراض كما أن جريانها يقع بجوار جامع الحي وأصبحت الروائح الكريهة تنبعث داخل بيت من بيوت الله. 

 

وتساءلوا أين وعد مدير وحدة أعمال مياه مكة المكرمة والطائف المهندس سعيد محمد العمري آنذاك الذي أطلقه قبل شهرين بأنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال نصف شهر؟ وأبانوا أن هذا الوعد لحق ما قبله من وعود وهمية ومسكّن لآلامهم بسبب هذا المعاناة.

 

 وأكدوا بأنهم لم يجدوا من يصدقهم عندما يذكرون بأن جميع وعودهم وهمية !!! وهي تلاحق بعضها تزامنا مع استمرار معاناتهم التي بدأت منذ عدة سنوات مؤكدين تحرص على استلام حقوقها من المستفيدين دون تأخير وتماطل في توفير حقوقهم عجبًا !! .  

 

وكان مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف المكلف سعيد محمد العمري خلال الشهر الثاني من العام الحالي قد أكد لـ(سبق) أن الشركة تقوم بسحب المياه الطافحة بشكل دوري وإزالة الضرر بحي أبو مراغ من خلال عقد نزح مياه الصرف الصحي.

 

وأضاف العمري إن ما يحدث في منطقة ابو مراغ سببه تعدي بعض المواطنين على الشبكات المنفذة والتوصيل عليها بشكل عشوائي ما تسبب في حدوث أضرار وإعاقة لأعمال الاستلام.

 

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أهالي "أبو مراغ" بمكة  لـ "المياه": تحرصون على حقوقكم وتماطلون في حقوقنا
سبق

لم يجد أهالي حي أبو مراغ بالعاصمة المقدسة أمام الوعود الوهمية التي يتلقونها من شركة المياه الوطنية بالعاصمة المقدسة لإنهاء معاناتهم من جريان المياه وطفحها خلف مجمع مدارس البنات، إلا بوضع عقوم ترابية لتوحيد اتجاهها مع إغلاق الطريق لضمان عدم حدوث ما لا يحمد عقباه للمركبات بسبب تلف الطريق التي بها حفريات إثر جريان المياه.

 

وأبان الأهالي أن الوضع بات لا يطاق حيث تسببت كذلك في انبعاث روائح كريهة سببت لهم الأمراض كما أن جريانها يقع بجوار جامع الحي وأصبحت الروائح الكريهة تنبعث داخل بيت من بيوت الله. 

 

وتساءلوا أين وعد مدير وحدة أعمال مياه مكة المكرمة والطائف المهندس سعيد محمد العمري آنذاك الذي أطلقه قبل شهرين بأنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال نصف شهر؟ وأبانوا أن هذا الوعد لحق ما قبله من وعود وهمية ومسكّن لآلامهم بسبب هذا المعاناة.

 

 وأكدوا بأنهم لم يجدوا من يصدقهم عندما يذكرون بأن جميع وعودهم وهمية !!! وهي تلاحق بعضها تزامنا مع استمرار معاناتهم التي بدأت منذ عدة سنوات مؤكدين تحرص على استلام حقوقها من المستفيدين دون تأخير وتماطل في توفير حقوقهم عجبًا !! .  

 

وكان مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف المكلف سعيد محمد العمري خلال الشهر الثاني من العام الحالي قد أكد لـ(سبق) أن الشركة تقوم بسحب المياه الطافحة بشكل دوري وإزالة الضرر بحي أبو مراغ من خلال عقد نزح مياه الصرف الصحي.

 

وأضاف العمري إن ما يحدث في منطقة ابو مراغ سببه تعدي بعض المواطنين على الشبكات المنفذة والتوصيل عليها بشكل عشوائي ما تسبب في حدوث أضرار وإعاقة لأعمال الاستلام.

 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
05:46 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
07:00 AM
طالبوا بإنهاء معاناتهم من حريان المياه وروائحها منذ عدة سنوات

أهالي "أبو مراغ" بمكة  لـ "المياه": تحرصون على حقوقكم وتماطلون في حقوقنا

A A A
حاتم العميري - مكة المكرمة
3
10,238

لم يجد أهالي حي أبو مراغ بالعاصمة المقدسة أمام الوعود الوهمية التي يتلقونها من شركة المياه الوطنية بالعاصمة المقدسة لإنهاء معاناتهم من جريان المياه وطفحها خلف مجمع مدارس البنات، إلا بوضع عقوم ترابية لتوحيد اتجاهها مع إغلاق الطريق لضمان عدم حدوث ما لا يحمد عقباه للمركبات بسبب تلف الطريق التي بها حفريات إثر جريان المياه.

 

وأبان الأهالي أن الوضع بات لا يطاق حيث تسببت كذلك في انبعاث روائح كريهة سببت لهم الأمراض كما أن جريانها يقع بجوار جامع الحي وأصبحت الروائح الكريهة تنبعث داخل بيت من بيوت الله. 

 

وتساءلوا أين وعد مدير وحدة أعمال مياه مكة المكرمة والطائف المهندس سعيد محمد العمري آنذاك الذي أطلقه قبل شهرين بأنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال نصف شهر؟ وأبانوا أن هذا الوعد لحق ما قبله من وعود وهمية ومسكّن لآلامهم بسبب هذا المعاناة.

 

 وأكدوا بأنهم لم يجدوا من يصدقهم عندما يذكرون بأن جميع وعودهم وهمية !!! وهي تلاحق بعضها تزامنا مع استمرار معاناتهم التي بدأت منذ عدة سنوات مؤكدين تحرص على استلام حقوقها من المستفيدين دون تأخير وتماطل في توفير حقوقهم عجبًا !! .  

 

وكان مدير وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف المكلف سعيد محمد العمري خلال الشهر الثاني من العام الحالي قد أكد لـ(سبق) أن الشركة تقوم بسحب المياه الطافحة بشكل دوري وإزالة الضرر بحي أبو مراغ من خلال عقد نزح مياه الصرف الصحي.

 

وأضاف العمري إن ما يحدث في منطقة ابو مراغ سببه تعدي بعض المواطنين على الشبكات المنفذة والتوصيل عليها بشكل عشوائي ما تسبب في حدوث أضرار وإعاقة لأعمال الاستلام.

 

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