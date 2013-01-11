"أهالي الليث" يشيعون شهيد الواجب "الحاتمي"

المحافظ يتقدم المصلين بالجامع الكبير

شيَّعت جموع غفيرة بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، شهيد الواجب الجندي أول "عبدالله بن محمد علي الحاتمي"، الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة، دفاعاً عن أمن وحدود الوطن، والذود عن مقدساته، أثناء مواجهة العدوان في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وأدى المصلون يتقدمهم محافظ الليث "محمد عبدالعزيز القباع"؛ الصلاةَ على الشهيد "الحاتمي"، بالجامع الكبير.

ونقل محافظ الليث لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، "الأمير خالد الفيصل"، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جهتهم؛ أكد ذوو الشهيد أنهم جميعًا فداء لتراب هذا الوطن الطاهر والذود عن حدوده، وأنهم فخورون بما سطره ابنهم الشهيد "عبدالله الحاتمي" من بطولة وتضحية.

وقالوا: "لن يتوانى أي فرد منا عن تلبية نداء الواجب في الدفاع والذود عن بلاد الحرمين الشريفين، وبذل الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن بلادنا ومقدساتنا، مجددين عهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره".