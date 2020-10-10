أهالي المحاني يصفون رد أمانة الطائف بـ"المُضلل" ويُطالبون بلجان حيادية من جهاتٍ عدة

وثّق أهالي مركز المحاني، شمال محافظة الطائف، ما قامت به البلدية البارحة بعد مناشدتهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، حيث وقفوا على المرمى في منتصف ليل "البارحة"، ووجدوا عمال بلدية المحاني يقومون بإحراق النفايات بسيارات البلدية ومحملةً بالوقود، حيث تقدموا بشكوى، تحتفظ "سبق" بنسخة منها لشرطة المحاني التي حضرت للموقع، وسحبت إقامات العمالة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم. وحسب ما ذكره الأهالي لـ"سبق"، أنهم تقدموا بشكوى أيضًا لرئيس مركز المحاني، وفي تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، رصدوا الأهالي ووثقوا معدات البلدية تقوم بردم النفايات التي تم إشعال النار بها ليلاً لإخفاء وطمس ما تم عمله خوفًا من المسؤولية. ووصف الأهالي رد "أمانة الطائف" والذي نشرته "سبق" تحت عنوان: "أمانة الطائف" ترد: ننتظر موافقة "الأرصاد" لنقل المردم إلى موقعه الجديد" ردًا على التقرير الذي نُشر أولاً بعنوان: "أهالي المحاني لأمير منطقة مكة: أنقذونا من كارثة بيئية وصحية محققة قبل انتشارها"، وصفوه بالمُضلل والعاري من الصحة، حيث أوردوا فيه بأن الذين يقومون بإشعال النار عمالة مخالفة لاستخراج السكراب وهذا غير صحيح، حيث إن الأهالي رصدوا سيارات البلدية المحملة بالوقود وتضرم النار لتغيير الحقيقة. وطالب الأهالي أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي محافظ الطائف، والجهات الرقابية بتشكيل لجان عاجلة والتحقيق في ذلك الأمر الذي بات يشكل خطرًا على الأهالي، ومحاسبة من قام بتوجيه العمالة لإضرام النيران ليلاً بالموقع وردمها صباحًا لإخفاء الحقائق والتضليل على المسؤولين في ذلك. وطالبوا بتشكيل لجان عاجلة للشخوص على الموقع والعمل على إيقاف عمليات إشعال النيران في النفايات والتي باتت تُقلق راحة الأهالي. وتنشر "سبق" بدورها ما وثقه الأهالي ليلة البارحة وصباحًا لمعدات البلدية والعمالة التي أضرمت النيران، فيما تحتفظ بنسخة من خطاب الأهالي الموجه لمخفر شرطة المحاني. يُشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت مطالب أهالي مركز المحاني شمال الطائف حيال نقل مردم النفايات بعيدًا عن السكان، وما يُسببه من مضار لهم وإنقاذهم منها، لحين أن ردت الأمانة في بيانها الرسمي بأنها تُنسق مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة حيال اختيار الموقع المناسب، كذلك أفادت بأن عمالة مخالفة هي من تقوم بحرق النفايات.

أهالي المحاني يصفون رد أمانة الطائف بـ"المُضلل" ويُطالبون بلجان حيادية من جهاتٍ عدة فهد العتيبي سبق 2017-10-09 وثّق أهالي مركز المحاني، شمال محافظة الطائف، ما قامت به البلدية البارحة بعد مناشدتهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، حيث وقفوا على المرمى في منتصف ليل "البارحة"، ووجدوا عمال بلدية المحاني يقومون بإحراق النفايات بسيارات البلدية ومحملةً بالوقود، حيث تقدموا بشكوى، تحتفظ "سبق" بنسخة منها لشرطة المحاني التي حضرت للموقع، وسحبت إقامات العمالة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم.



وحسب ما ذكره الأهالي لـ"سبق"، أنهم تقدموا بشكوى أيضًا لرئيس مركز المحاني، وفي تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، رصدوا الأهالي ووثقوا معدات البلدية تقوم بردم النفايات التي تم إشعال النار بها ليلاً لإخفاء وطمس ما تم عمله خوفًا من المسؤولية.



ووصف الأهالي رد "أمانة الطائف" والذي نشرته "سبق" تحت عنوان: "أمانة الطائف" ترد: ننتظر موافقة "الأرصاد" لنقل المردم إلى موقعه الجديد" ردًا على التقرير الذي نُشر أولاً بعنوان: "أهالي المحاني لأمير منطقة مكة: أنقذونا من كارثة بيئية وصحية محققة قبل انتشارها"، وصفوه بالمُضلل والعاري من الصحة، حيث أوردوا فيه بأن الذين يقومون بإشعال النار عمالة مخالفة لاستخراج السكراب وهذا غير صحيح، حيث إن الأهالي رصدوا سيارات البلدية المحملة بالوقود وتضرم النار لتغيير الحقيقة.



وطالب الأهالي أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي محافظ الطائف، والجهات الرقابية بتشكيل لجان عاجلة والتحقيق في ذلك الأمر الذي بات يشكل خطرًا على الأهالي، ومحاسبة من قام بتوجيه العمالة لإضرام النيران ليلاً بالموقع وردمها صباحًا لإخفاء الحقائق والتضليل على المسؤولين في ذلك.



وطالبوا بتشكيل لجان عاجلة للشخوص على الموقع والعمل على إيقاف عمليات إشعال النيران في النفايات والتي باتت تُقلق راحة الأهالي.



وتنشر "سبق" بدورها ما وثقه الأهالي ليلة البارحة وصباحًا لمعدات البلدية والعمالة التي أضرمت النيران، فيما تحتفظ بنسخة من خطاب الأهالي الموجه لمخفر شرطة المحاني.



يُشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت مطالب أهالي مركز المحاني شمال الطائف حيال نقل مردم النفايات بعيدًا عن السكان، وما يُسببه من مضار لهم وإنقاذهم منها، لحين أن ردت الأمانة في بيانها الرسمي بأنها تُنسق مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة حيال اختيار الموقع المناسب، كذلك أفادت بأن عمالة مخالفة هي من تقوم بحرق النفايات.



09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439 10:46 PM

أهالي المحاني يصفون رد أمانة الطائف بـ"المُضلل" ويُطالبون بلجان حيادية من جهاتٍ عدة بعدما رصدوا عمالة البلدية منتصف الليل تحرق النفايات وتردمها صباحًا بالمعدات والآليات





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وثّق أهالي مركز المحاني، شمال محافظة الطائف، ما قامت به البلدية البارحة بعد مناشدتهم لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، حيث وقفوا على المرمى في منتصف ليل "البارحة"، ووجدوا عمال بلدية المحاني يقومون بإحراق النفايات بسيارات البلدية ومحملةً بالوقود، حيث تقدموا بشكوى، تحتفظ "سبق" بنسخة منها لشرطة المحاني التي حضرت للموقع، وسحبت إقامات العمالة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم.



وحسب ما ذكره الأهالي لـ"سبق"، أنهم تقدموا بشكوى أيضًا لرئيس مركز المحاني، وفي تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، رصدوا الأهالي ووثقوا معدات البلدية تقوم بردم النفايات التي تم إشعال النار بها ليلاً لإخفاء وطمس ما تم عمله خوفًا من المسؤولية.



ووصف الأهالي رد "أمانة الطائف" والذي نشرته "سبق" تحت عنوان: "أمانة الطائف" ترد: ننتظر موافقة "الأرصاد" لنقل المردم إلى موقعه الجديد" ردًا على التقرير الذي نُشر أولاً بعنوان: "أهالي المحاني لأمير منطقة مكة: أنقذونا من كارثة بيئية وصحية محققة قبل انتشارها"، وصفوه بالمُضلل والعاري من الصحة، حيث أوردوا فيه بأن الذين يقومون بإشعال النار عمالة مخالفة لاستخراج السكراب وهذا غير صحيح، حيث إن الأهالي رصدوا سيارات البلدية المحملة بالوقود وتضرم النار لتغيير الحقيقة.



وطالب الأهالي أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي محافظ الطائف، والجهات الرقابية بتشكيل لجان عاجلة والتحقيق في ذلك الأمر الذي بات يشكل خطرًا على الأهالي، ومحاسبة من قام بتوجيه العمالة لإضرام النيران ليلاً بالموقع وردمها صباحًا لإخفاء الحقائق والتضليل على المسؤولين في ذلك.



وطالبوا بتشكيل لجان عاجلة للشخوص على الموقع والعمل على إيقاف عمليات إشعال النيران في النفايات والتي باتت تُقلق راحة الأهالي.



وتنشر "سبق" بدورها ما وثقه الأهالي ليلة البارحة وصباحًا لمعدات البلدية والعمالة التي أضرمت النيران، فيما تحتفظ بنسخة من خطاب الأهالي الموجه لمخفر شرطة المحاني.



يُشار إلى أن "سبق" كانت قد نشرت مطالب أهالي مركز المحاني شمال الطائف حيال نقل مردم النفايات بعيدًا عن السكان، وما يُسببه من مضار لهم وإنقاذهم منها، لحين أن ردت الأمانة في بيانها الرسمي بأنها تُنسق مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة حيال اختيار الموقع المناسب، كذلك أفادت بأن عمالة مخالفة هي من تقوم بحرق النفايات.

