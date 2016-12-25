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أهالي تمرة السليل يشكون ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت

أكدوا أنَّه لا يوازي ما يتم دفعه من رسوم شهرية

يشكو أهالي حي سدير بمركز تمرة الذي يبعد عن محافظة السليل 25 كيلو غرباً، منذ فترة من ضعف شديد ومستمر في شبكة الاتصالات والإنترنت.
 
ويقول أهالي مركز تمرة لـ"سبق": "نعاني ضعفاً شديداً ومستمراً في شبكة الاتصالات والإنترنت، ما يجعل الاستفادة من الشبكة معدومة، ولا يوازي ما يتم دفعه من رسوم شهرية".
 
وأضاف الأهالي: "مركز تمرة لا يوجد به سوى برج واحد منذ أن تم وضعه من سنوات، حيث يصل عدد سكانه قرابة العشرة آلاف نسمة، وبه أكثر من 10 جهات حكومية ما بين مخفر شرطة ومدارس ومركز لهيئة الأمر بالمعروف وعدة محال تجارية".
 
وأشاروا إلى أنَّ "هناك جبلاً بين حي سدير وبرج مركز تمرة، وتسبب بحجب الشبكة عنهم، مطالبين المسؤولين بالشركة سرعة معالجة وضع الشبكة أو إضافة أبراج مقوية وسط البلد لتخدم الأحياء الغربية نظراً للحاجة الماسة إلى الإنترنت في الوقت الحالي.
 

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أهالي تمرة السليل يشكون ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت
سبق

يشكو أهالي حي سدير بمركز تمرة الذي يبعد عن محافظة السليل 25 كيلو غرباً، منذ فترة من ضعف شديد ومستمر في شبكة الاتصالات والإنترنت.
 
ويقول أهالي مركز تمرة لـ"سبق": "نعاني ضعفاً شديداً ومستمراً في شبكة الاتصالات والإنترنت، ما يجعل الاستفادة من الشبكة معدومة، ولا يوازي ما يتم دفعه من رسوم شهرية".
 
وأضاف الأهالي: "مركز تمرة لا يوجد به سوى برج واحد منذ أن تم وضعه من سنوات، حيث يصل عدد سكانه قرابة العشرة آلاف نسمة، وبه أكثر من 10 جهات حكومية ما بين مخفر شرطة ومدارس ومركز لهيئة الأمر بالمعروف وعدة محال تجارية".
 
وأشاروا إلى أنَّ "هناك جبلاً بين حي سدير وبرج مركز تمرة، وتسبب بحجب الشبكة عنهم، مطالبين المسؤولين بالشركة سرعة معالجة وضع الشبكة أو إضافة أبراج مقوية وسط البلد لتخدم الأحياء الغربية نظراً للحاجة الماسة إلى الإنترنت في الوقت الحالي.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
10:15 PM
أكدوا أنَّه لا يوازي ما يتم دفعه من رسوم شهرية

أهالي تمرة السليل يشكون ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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يشكو أهالي حي سدير بمركز تمرة الذي يبعد عن محافظة السليل 25 كيلو غرباً، منذ فترة من ضعف شديد ومستمر في شبكة الاتصالات والإنترنت.
 
ويقول أهالي مركز تمرة لـ"سبق": "نعاني ضعفاً شديداً ومستمراً في شبكة الاتصالات والإنترنت، ما يجعل الاستفادة من الشبكة معدومة، ولا يوازي ما يتم دفعه من رسوم شهرية".
 
وأضاف الأهالي: "مركز تمرة لا يوجد به سوى برج واحد منذ أن تم وضعه من سنوات، حيث يصل عدد سكانه قرابة العشرة آلاف نسمة، وبه أكثر من 10 جهات حكومية ما بين مخفر شرطة ومدارس ومركز لهيئة الأمر بالمعروف وعدة محال تجارية".
 
وأشاروا إلى أنَّ "هناك جبلاً بين حي سدير وبرج مركز تمرة، وتسبب بحجب الشبكة عنهم، مطالبين المسؤولين بالشركة سرعة معالجة وضع الشبكة أو إضافة أبراج مقوية وسط البلد لتخدم الأحياء الغربية نظراً للحاجة الماسة إلى الإنترنت في الوقت الحالي.
 

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