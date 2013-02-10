أهالي جدة على موعد مع "كوميك كون".. أولى فعاليات هيئة الترفيه

يحضره فنانون عالميون شاركوا في صنع عدد من المسلسلات

يترقب أهالي جدة، منتصف الشهر الجاري، أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه، من خلال المعرض الترفيهي "كوميك كون" الذي يعدّ الأول من نوعه، ويقام خلال هذا الشهر.

ويستمر المعرض طيلة ثلاثة أيام من الخميس وحتى السبت بتاريخ 16-18 فبراير من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 مساءً.

وسيقام المعرض للمرة الأولى في مدينة جدة، على مساحة 8.000 م2 على طريق الكورنيش، وسيكشف عن المزيد من التفاصيل حول الفعاليات قريباً.

ويتوقع منظمو المعرض الذي سيكون الأول من نوعه في السعودية، أن يجذب قرابة 25 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة، بالإضافة إلى 50 عارضاً و150 فناناً.

وسيكون معرض "كوميك كون" متعدد الأنشطة، وسيتناول موضوعات ترفيهية وثقافية إقليمية ودولية ذات شعبية واسعة، ويتضمّن بعضاً من أشهر العلامات التجارية في العالم من مجال الأفلام، التلفزيون، الخيال العلمي، الرسوم المتحركة، المانغا والقصص المصورة، والمقتنيات المجمّعة، والألعاب الإلكترونية وغيرها.

وبدأ المعرض في سان دييغو عام 1970 ثم توسع في جميع أنحاء العالم ويزوره الآلاف سنوياً، وتم إطلاق نسخة دبي منه في 2012، ووصل عدد زواره في شهر أبريل 2016 إلى أكثر من 70 ألف زائر.

ويشهد معرض "كوميك كون" وجود العديد من الشخصيات العالمية للقاء الجمهور؛ ومن أبرزهم ثلاثة مشاهير شاركوا في صنع المسلسلات العالمية "لعبة العروش"، وBreaking Bad، و"هانيبال"، حيث سيعقد جلسات حوار مفتوحة، تغطي مواضيع الكوميكس وألعاب الفيديو.

وسيشارك فنانون سعوديون من تلفاز 11، وممثلون عالميون من مسلسلات شهيرة، وفنانو الراب والبيت بوكس، ويقدّر إجمالي عدد الفنانين المشاركين بـ 150 فناناً.