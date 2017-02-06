أهالي جعرانة لصحة مكة: "غرفة الكهرباء" موجودة بالمستوصف منذ تأسيسه

​طالبوا بتشكيل لجنة للوقوف على السبب الحقيقي لعدم وصول التيار الكهربائي

نفى أهالي مخطط جعرانة صحة ما ذكره متحدث الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة أن سبب تأخير تشغيل مستوصف جعرانة الحكومي هو عدم وجود غرفة للكهرباء، وهو الأمر الذي منع شركة الكهرباء من توصيل التيار للمستوصف.

وأكد الأهالي لـ"سبق": غرفة الكهرباء موجودة منذ إنشاء الموقع والذي تم الانتهاء منه قبل أكثر من عام، مطالبين بتشكيل لجنة للوقوف على السبب الحقيقي لعدم وصول التيار الكهربائي، وما ترتب عليه من عدم تقديم الخدمة الطبية بالمستوصف.



وكانت "سبق" قد تناولت في تقرير تذمر أهالي جعرانة من تحول مقر المركز الصحي لمقر للعمالة المخالفة بعد سقوط عمود شركة اتصالات بداخله، فيما علق متحدث الشؤون الصحية بمكة المكرمة أن سبب التأخير يعود إلى شركة الكهرباء التي لم توصل التيار لعدم وجود غرفة كهرباء في الموقع عند إنشائه وهو ما نفاه الأهالي.

