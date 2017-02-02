أهالي حوطة بني تميم: زيارة أمير الرياض حدث تاريخي يجسد تلاحم القيادة والشعب

قالوا: دشّن مشروعات عدة وتلمس احتياجات المواطنين واطّلع على سير التنمية والتقدم

تصوير: تركي ومحمد آل تركي: وصف عدد من أهالي محافظة حوطة بني تميم، زيارة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للمحافظة بالزيارة التاريخية الميمونة التي جسّدت مدى التلاحم بين شعب محب لوطنه وقيادته الرشيدة.

وأكد الأهالي أن زيارة أمير الرياض لمحافظة حوطة بني تميم تهدف في مجملها لتلمّس احتياجات المواطنين في محافظاتهم عن كثب، والاطلاع على سير عجلة التنمية والتقدم، وتدشينه وافتتاحه عدداً من المشروعات التي حظيت بها المحافظة، في ظل دعم القيادة المباركة لمشروعات التنمية على على كل الأصعدة التي تلامس متطلبات واحتياجات المواطن، مؤكدين أن زيارة أمير الرياض رسمت مشاعر البهجة والسرور على محيا أهالي المحافظة، مستبشرين بهذه الزيارة التي تُعتبر حدثاً تاريخياً تفتخر به الأجيال.