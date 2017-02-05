أهالي حي قويزة بجدة يشكون تجمع المياه في شوارعهم‎

صعبت على الطلاب الذهاب إلى مدارسهم

شكى سكان حي المساعد "قويزة" بجدة من تسرب المياه بغزارة على الشوارع الرئيسية، ما تسبب في إحراج المارة، وصعب على الطلاب والطالبات الحضور إلى مدارسهم.

يذكر أن السكان قاموا بإبلاغ شركة المياه الوطنية وفتح عدد تسع بلاغات أولها يوم الخميس الماضي وآخرها يوم أمس السبت، ولم يتم معالجة الموضوع حتى الآن حيث ما زالت المياه تغرق الشوارع.