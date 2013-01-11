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أهالي "سرار الطائف" يعانون ضعف شبكة الاتصال والإنترنت‎

طالبوا شركات الاتصال بحلول عاجلة تنهي معاناتهم

يعاني أهالي قرية السرار التابعة لمركز المحاني شمالي محافظة الطائف من انقطاع وضعف شبكة الاتصال والإنترنت بشكل دائم ما تسبب في تذمرهم وإنزعاجهم من عزلتهم عن الآخرين من ذويهم جراء خلو الأبراج من خدمة الـ3G و 4G.

 

وتلقت "سبق" سيلا من الشكاوى من أهالي قرية السرار وقرية العدل وقرى العوالي والسالمية الملاصقة لها يشتكون من ضعف شبكة الجوال والتغطية رغم انتشار الأبراج في المنطقة ولكن دون جدوى .

 

ونادى أهالي السرار والقرى المجاورة لها عبر "سبق" الشركات المشغلة للاتصال في المنطقة بضرورة تفعيل وترقية الأبراج لكي تواكب الخدمة المناطق الأخرى التي ينعم قاطنوها بتوفر الإنترنت مشيرين إلى أنهم يخسرون شهريا مبالغ مالية بدفع فواتير بدون خدمة توازيها داعين إلى حلول جذرية وعاجلة لاسيما أنّ المنطقة تنتشر فيها المدارس الابتدائية والمجمعات المدرسيّة للبنين والبنات ويعاني منسوبوها من تعثر الاتصال والإنترنت وخاصة في إدخال درجات الاختبارات وتثبيت غياب الطلاب والطالبات بشكل يومي ما يوقف العمل في أغلب الأحيان عن إتمامه لضعف الخدمة.

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أهالي "سرار الطائف" يعانون ضعف شبكة الاتصال والإنترنت‎
سبق

يعاني أهالي قرية السرار التابعة لمركز المحاني شمالي محافظة الطائف من انقطاع وضعف شبكة الاتصال والإنترنت بشكل دائم ما تسبب في تذمرهم وإنزعاجهم من عزلتهم عن الآخرين من ذويهم جراء خلو الأبراج من خدمة الـ3G و 4G.

 

وتلقت "سبق" سيلا من الشكاوى من أهالي قرية السرار وقرية العدل وقرى العوالي والسالمية الملاصقة لها يشتكون من ضعف شبكة الجوال والتغطية رغم انتشار الأبراج في المنطقة ولكن دون جدوى .

 

ونادى أهالي السرار والقرى المجاورة لها عبر "سبق" الشركات المشغلة للاتصال في المنطقة بضرورة تفعيل وترقية الأبراج لكي تواكب الخدمة المناطق الأخرى التي ينعم قاطنوها بتوفر الإنترنت مشيرين إلى أنهم يخسرون شهريا مبالغ مالية بدفع فواتير بدون خدمة توازيها داعين إلى حلول جذرية وعاجلة لاسيما أنّ المنطقة تنتشر فيها المدارس الابتدائية والمجمعات المدرسيّة للبنين والبنات ويعاني منسوبوها من تعثر الاتصال والإنترنت وخاصة في إدخال درجات الاختبارات وتثبيت غياب الطلاب والطالبات بشكل يومي ما يوقف العمل في أغلب الأحيان عن إتمامه لضعف الخدمة.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
09:19 PM
طالبوا شركات الاتصال بحلول عاجلة تنهي معاناتهم

أهالي "سرار الطائف" يعانون ضعف شبكة الاتصال والإنترنت‎

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سمران القثامي - الطائف
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يعاني أهالي قرية السرار التابعة لمركز المحاني شمالي محافظة الطائف من انقطاع وضعف شبكة الاتصال والإنترنت بشكل دائم ما تسبب في تذمرهم وإنزعاجهم من عزلتهم عن الآخرين من ذويهم جراء خلو الأبراج من خدمة الـ3G و 4G.

 

وتلقت "سبق" سيلا من الشكاوى من أهالي قرية السرار وقرية العدل وقرى العوالي والسالمية الملاصقة لها يشتكون من ضعف شبكة الجوال والتغطية رغم انتشار الأبراج في المنطقة ولكن دون جدوى .

 

ونادى أهالي السرار والقرى المجاورة لها عبر "سبق" الشركات المشغلة للاتصال في المنطقة بضرورة تفعيل وترقية الأبراج لكي تواكب الخدمة المناطق الأخرى التي ينعم قاطنوها بتوفر الإنترنت مشيرين إلى أنهم يخسرون شهريا مبالغ مالية بدفع فواتير بدون خدمة توازيها داعين إلى حلول جذرية وعاجلة لاسيما أنّ المنطقة تنتشر فيها المدارس الابتدائية والمجمعات المدرسيّة للبنين والبنات ويعاني منسوبوها من تعثر الاتصال والإنترنت وخاصة في إدخال درجات الاختبارات وتثبيت غياب الطلاب والطالبات بشكل يومي ما يوقف العمل في أغلب الأحيان عن إتمامه لضعف الخدمة.

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