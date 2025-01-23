أهالي قرية "بدا" بتبوك يطالبون بإيجاد حل هندسي للطريق

يحصد العديد من الأرواح في حوادث مرورية

طالب أهالي قرية "بدا" التابعة لمنطقة تبوك، بإيجاد حل هندسي للطريق الذي يمر في عقبة بدا والذي يبعد خمسة كيلومترات من القرية على طريق "تبوك – بدا".

جاء ذلك بعد أن حصد طريق عقبة بدا العديد من الأرواح في حوادث مرورية متفرقة كان آخرها قبل يومين في حادث أليم راح ضحيته عائلة بكاملها مكونة من سبعة أفراد وهم في طريقهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في قرية بدا.

يذكر أن هضبة بدا من المرتفعات المعروفة في منطقة تبوك والتي تقع فيها قرية بدا والطريق المؤدي إليها ضيق وفيه منحنيات خطرة خصوصاً التي تقع ضمن عقبة بدا قبل الصعود للهضبة .