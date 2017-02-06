أهالي قرية "مرشد" ينقلون الطالبات في "حوض سيارة"

طالبوا "تعليم بيشة" بإنهاء معاناتهم المستمرة مع كل فصل دراسي

اضطر عدد من أهالي قرية مرشد، التابعة لمركز الصور بمحافظة بيشة، إلى نقل الطالبات في صندوق سيارة مكشوفة، وذلك في طريق ذهابهن وعودتهن إلى مدرستهن بمركز الصور، معرضين حياتهن للخطر والأجواء الباردة بسبب غياب النقل المدرسي عنهم.



وقال المواطن حسن رشيد الحارثي: "أهالي قرية مرشد بترج اضطروا لنقل بناتهم في سياراتهم الخاصة رغم البرودة الشديدة"، طالباً من المسؤولين في "تعليم بيشة" إنهاء معاناتهم المستمرة مع كل فصل دراسي.



من جهته، ذكر المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة، إبراهيم عواض الشمراني، أنه تمت مخاطبة شركة تطوير والشركة المشغلة بذلك، مبيناً أن المشكلة في طور الحل، بإذن الله، مشيراً إلى أن المخصص منقول بالكامل، ولكن هناك محاولات في نقل أعداد زيادة عن المخصص من خلال تعاقد الشركة مع متعهدين من الباطن.

