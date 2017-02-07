"أهالي يبس" يستبشرون بزيارة أمير الباحة لـ"غامد الزناد"

يطالبون بمعاينة طريقهم وحل قضيتهم ونقل تبعية المركز للمخواة

استبشر أهالي مركز يبس بمنطقة الباحة، بالزيارة المرتقبة اليوم الثلاثاء للأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة لمحافظة غامد الزناد، ليرى بعينه الطريق الذي وصفوه بالشاق والطويل، وأصبحوا يسلكونه بشكل دائم للوصول إلى محافظة غامد الزناد لمراجعة معاملاتهم بعد نقلهم إداريًا من محافظة المخواة إلى محافظة غامد الزناد.



تأتي الزيارة بعد أن زار أمير المنطقة مركز يبس قبل نحو شهرين لتلمس احتياجات المواطنين وللوقوف على مشاكلهم وحلها.



"سبق" علمت من مصادرها أن موضوع طلب أهالي يبس إعادة مركزهم إداريًا إلى محافظة المخواة محل اهتمام أمير المنطقة شخصيًا، فيما تم تشكيل لجنة من إمارة منطقة الباحة بتوجيه ومتابعة شخصية من أمير المنطقة، ووقفت اللجنة ميدانيًا على مركز يبس، وقاست المسافة بين مركز يبس ومحافظة المخواة، والمسافة بين مركز يبس ومحافظة غامد الزناد، حيث أصبحت معاناة أهالي يبس واضحة للغاية للجنة لبعد المسافة، ولصعوبة الطرقات المؤدية لمحافظة غامد

الزناد، فيما يدعم قضية أهالي يبس أن الطريق إلى محافظة غامد الزناد يعبر بهم من وسط محافظة المخواة.



وقال المواطن علي محمد الغامدي، من أهالي يبس لـ"سبق": "آمال أهالي يبس جميعًا في أمير المنطقة كبيرة، وثقتهم في إنصافهم لا حدود لها؛ لما عُرِف عن الأمير مشاري بن سعود من حرص على خدمة المواطنين، والتسهيل عليهم، ورفع المشقة والضرر عنهم، وتوصيته ومتابعته لجميع المسؤولين بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".



وقال المواطن عبدالله أحمد الغامدي بدوره: "يعلم الله أن أهالي يبس متضررون جدًا من نقل مركزهم إداريًا إلى محافظة غامد الزناد، وأهالي يبس لم يسبق لهم التقدم بأي شكاوى ومطالبات، ولكن لكثرة المشقة والضرر التي لحقت بنا جعلنا نطلب ذلك".



وأضاف: "نحمد الله أن هيأ لمنطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود المسؤول المخلص الذي يسعى لخدمة المواطنين، والذي احتضن يبس وأهلها بحبه وزارنا في مركزنا وزار عدة قرى في يبس تلمسًا لاحتياجاتنا".



وقال المواطن صالح محمد الغامدي: "نحن نبحث عن قرب الخدمات وسهولة الوصول إلى الإدارات الحكومية، خصوصًا أن الكثير من أهالي يبس لا يملك سيارة، آملين من أمير المنطقة تصحيح وضعنا وتعديل الخطأ الذي حصل بنقلنا لمحافظة غامد الزناد، وذلك بإعادتنا إداريًا لمحافظة المخواة كما كنا طيلة السنوات الماضية، وكلنا أمل في أميرنا المحبوب بإصدار القرار العادل والصحيح".



وأضاف المواطن أحمد علي الغامدي: "أتمنى من أمير المنطقة زيارة محافظة غامد الزناد من الطريق الرئيس والوحيد المؤدي إلى محافظة غامد الزناد، والعودة من الطريق البديل "عقبة حمراء" التي تطرقت لها اللجنة المكلفة بدراسة موضوع يبس؛ ليرى بعينه هذا الطريق وكيف للجنة أن تقترح أن يكون هذا الطريق حلاً لمشكلتنا، أو على الأقل أتمنى أن يقف على عقبة حمراء من رأسها من المحافظة نفسها ليرى عدم جدوى هذا الطريق لا في الوقت الحالي، ولا في المستقبل".

