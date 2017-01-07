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أهالي ينبع يطالبون بإصدار تعرفة جديدة للأسعار في المطاعم ومعاقبة مخالفيها

في ظل هبوطها.. ويتساءلون عن دور الجهات المختصة

تساءل أهالي محافظة ينبع عن دور الجهات المختصة بتحديد الأسعار في المطاعم والملاحم وصوالين الحلاقة في ظل هبوط أسعار المواد الغذائية والدواجن والمواشي، وذلك بعد أن اعتمدت بلدية مركز ينبع النخل التسعيرات الجديدة لأسعار المأكولات بالمطاعم والملاحم وصوالين الحلاقة، إضافة إلى محال البروست وألزمت أصحابها بخفض الأسعار على المستهلكين في ظل هبوط أسعار المواد الغذائية والدواجن والمواشي.

وقال الأهالي لـ"سبق": "إنَّ بعض البلديات في المحافظات والمراكز الأخرى اعتمدوا تسعيرة جديدة للمطاعم والملاحم وصوالين الحلاقة ومحلات الطباخة والمنادي في ظل انخفاض السلع الغذائية منها الأرز والمواشي والدجاج بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية".

وطالب الأهالي الجهات المختصة بينبع بإلزام اصحاب المطاعم والملاحم ومحلات المندي وصوالين الحلاقة ومحلات الطبخ بإصدار تعرفة جديدة للأسعار ومعاقبة مخالفيها.

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أهالي ينبع يطالبون بإصدار تعرفة جديدة للأسعار في المطاعم ومعاقبة مخالفيها
سبق

تساءل أهالي محافظة ينبع عن دور الجهات المختصة بتحديد الأسعار في المطاعم والملاحم وصوالين الحلاقة في ظل هبوط أسعار المواد الغذائية والدواجن والمواشي، وذلك بعد أن اعتمدت بلدية مركز ينبع النخل التسعيرات الجديدة لأسعار المأكولات بالمطاعم والملاحم وصوالين الحلاقة، إضافة إلى محال البروست وألزمت أصحابها بخفض الأسعار على المستهلكين في ظل هبوط أسعار المواد الغذائية والدواجن والمواشي.

وقال الأهالي لـ"سبق": "إنَّ بعض البلديات في المحافظات والمراكز الأخرى اعتمدوا تسعيرة جديدة للمطاعم والملاحم وصوالين الحلاقة ومحلات الطباخة والمنادي في ظل انخفاض السلع الغذائية منها الأرز والمواشي والدجاج بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية".

وطالب الأهالي الجهات المختصة بينبع بإلزام اصحاب المطاعم والملاحم ومحلات المندي وصوالين الحلاقة ومحلات الطبخ بإصدار تعرفة جديدة للأسعار ومعاقبة مخالفيها.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
12:59 AM
في ظل هبوطها.. ويتساءلون عن دور الجهات المختصة

أهالي ينبع يطالبون بإصدار تعرفة جديدة للأسعار في المطاعم ومعاقبة مخالفيها

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
21
14,040

تساءل أهالي محافظة ينبع عن دور الجهات المختصة بتحديد الأسعار في المطاعم والملاحم وصوالين الحلاقة في ظل هبوط أسعار المواد الغذائية والدواجن والمواشي، وذلك بعد أن اعتمدت بلدية مركز ينبع النخل التسعيرات الجديدة لأسعار المأكولات بالمطاعم والملاحم وصوالين الحلاقة، إضافة إلى محال البروست وألزمت أصحابها بخفض الأسعار على المستهلكين في ظل هبوط أسعار المواد الغذائية والدواجن والمواشي.

وقال الأهالي لـ"سبق": "إنَّ بعض البلديات في المحافظات والمراكز الأخرى اعتمدوا تسعيرة جديدة للمطاعم والملاحم وصوالين الحلاقة ومحلات الطباخة والمنادي في ظل انخفاض السلع الغذائية منها الأرز والمواشي والدجاج بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية".

وطالب الأهالي الجهات المختصة بينبع بإلزام اصحاب المطاعم والملاحم ومحلات المندي وصوالين الحلاقة ومحلات الطبخ بإصدار تعرفة جديدة للأسعار ومعاقبة مخالفيها.

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