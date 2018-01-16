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أهالي ينبع يطالبون بتفعيل "ساهر" بالشوارع الرئيسية للحد من الحوادث المميتة

100 حالة وفاة العام الماضي بسبب قطع الإشارات والسرعة الجنونية

طالب أهالي محافظة ينبع الجهات المختصة بضرورة وضع نظام ساهر في الشوارع الرئيسية بالمحافظة ومنطقة ينبع الصناعية للقضاء على قطع الإشارات والسرعة الجنونية، وذلك وفق إحصائية غير رسمية للوفيات خلال العام الماضي والتي بلغت أكثر من 100 حالة وفاة تقريباً من مواطن ومقيم نتيجة للحوادث المرورية بالمحافظة.


وقال الأهالي لـ"سبق": إن الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة تشهد سرعة جنونية من قبل بعض المراهقين وصغار السن، بالإضافة لبعض المخالفات الأخرى منها قطع الإشارات الضوئية المرورية والحفريات في الطرقات دون أخذ تصريح من المرور، حيث تشهد حوادث مميتة غالباً وتشكل هاجساً لكافة الأهالي.


وأضافوا أن معظم الحوادث المرورية تنجم عن السرعة الزائدة وقطع الإشارات المرورية وكثرة الإشارات الضوئية المرورية بالشوارع بالإضافة لزيادة كثرة التقاطعات بالشوارع بالمحافظة وقيادة صغار السن، مضيفين أن نظام ساهر سوف يكون رادعًا لهم، حيث إن وجود ساهر بمنطقة المدينة المنورة خفف كثيرًا من الحوادث المرورية، مطالبين بسرعة إيجاد نظام ساهر بالمحافظة وذلك لقلة أعداد الأفراد والضباط بمرور المحافظة وللحد من الحوادث المرورية.​​ ​​
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الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي ينبع يطالبون بتفعيل "ساهر" بالشوارع الرئيسية للحد من الحوادث المميتة
سبق

طالب أهالي محافظة ينبع الجهات المختصة بضرورة وضع نظام ساهر في الشوارع الرئيسية بالمحافظة ومنطقة ينبع الصناعية للقضاء على قطع الإشارات والسرعة الجنونية، وذلك وفق إحصائية غير رسمية للوفيات خلال العام الماضي والتي بلغت أكثر من 100 حالة وفاة تقريباً من مواطن ومقيم نتيجة للحوادث المرورية بالمحافظة.


وقال الأهالي لـ"سبق": إن الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة تشهد سرعة جنونية من قبل بعض المراهقين وصغار السن، بالإضافة لبعض المخالفات الأخرى منها قطع الإشارات الضوئية المرورية والحفريات في الطرقات دون أخذ تصريح من المرور، حيث تشهد حوادث مميتة غالباً وتشكل هاجساً لكافة الأهالي.


وأضافوا أن معظم الحوادث المرورية تنجم عن السرعة الزائدة وقطع الإشارات المرورية وكثرة الإشارات الضوئية المرورية بالشوارع بالإضافة لزيادة كثرة التقاطعات بالشوارع بالمحافظة وقيادة صغار السن، مضيفين أن نظام ساهر سوف يكون رادعًا لهم، حيث إن وجود ساهر بمنطقة المدينة المنورة خفف كثيرًا من الحوادث المرورية، مطالبين بسرعة إيجاد نظام ساهر بالمحافظة وذلك لقلة أعداد الأفراد والضباط بمرور المحافظة وللحد من الحوادث المرورية.​​ ​​
​​
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
11:00 PM
100 حالة وفاة العام الماضي بسبب قطع الإشارات والسرعة الجنونية

أهالي ينبع يطالبون بتفعيل "ساهر" بالشوارع الرئيسية للحد من الحوادث المميتة

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ماجد الرفاعي - ينبع
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657

طالب أهالي محافظة ينبع الجهات المختصة بضرورة وضع نظام ساهر في الشوارع الرئيسية بالمحافظة ومنطقة ينبع الصناعية للقضاء على قطع الإشارات والسرعة الجنونية، وذلك وفق إحصائية غير رسمية للوفيات خلال العام الماضي والتي بلغت أكثر من 100 حالة وفاة تقريباً من مواطن ومقيم نتيجة للحوادث المرورية بالمحافظة.


وقال الأهالي لـ"سبق": إن الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة تشهد سرعة جنونية من قبل بعض المراهقين وصغار السن، بالإضافة لبعض المخالفات الأخرى منها قطع الإشارات الضوئية المرورية والحفريات في الطرقات دون أخذ تصريح من المرور، حيث تشهد حوادث مميتة غالباً وتشكل هاجساً لكافة الأهالي.


وأضافوا أن معظم الحوادث المرورية تنجم عن السرعة الزائدة وقطع الإشارات المرورية وكثرة الإشارات الضوئية المرورية بالشوارع بالإضافة لزيادة كثرة التقاطعات بالشوارع بالمحافظة وقيادة صغار السن، مضيفين أن نظام ساهر سوف يكون رادعًا لهم، حيث إن وجود ساهر بمنطقة المدينة المنورة خفف كثيرًا من الحوادث المرورية، مطالبين بسرعة إيجاد نظام ساهر بالمحافظة وذلك لقلة أعداد الأفراد والضباط بمرور المحافظة وللحد من الحوادث المرورية.​​ ​​
​​
 

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