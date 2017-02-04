أوجاع "الوحدة" تزيد.. بـ"الفيصلي" تراجع للأخير

في الجولة الـ١٧ من دوري جميل للمحترفين

صعد فريق الفيصلي الأول لكرة القدم إلى المركز الحادي عشر في سلم الترتيب بعد تغلبه على مضيفه الوحدة بهدف يتيم، وذلك في الموقعة التي جرت أحداثها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري جميل لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لويس جوستافو في الدقيقة الـ٥٢ من عمر المباراة، التي شهدت إشهار الحكم عبدالرحمن السلطان البطاقة الحمراء في وجه موسى مدخلي لاعب الوحدة عند الدقيقة الـ٨٥.



وصعد الفيصلي بهذا الانتصار إلى المركز الحادي عشر بـ١٧ نقطة، وتراجع الوحدة إلى المركز الرابع عشر والأخير بـ١٣ نقطة.