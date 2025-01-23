5 أوراق عمل مهنية في ملتقى "ناطق" بالشرقية فبراير المقبل

يُعتبر الأول للمتحدثين الرسميين برعاية أمير المنطقة

كشفت اللجنة المنظمة لملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين "ناطق"، الذي تنظمه إمارة المنطقة الشرقية برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، عن أسماء المتحدثين الخمسة الذين سيقدمون أوراق عمل مهنية في الملتقى الذي سيعقد في الثالث عشر من فبراير المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الإمارة، وهم (المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، المتخصص في الإعلام الرقمي الدكتور عبدالله المغلوث وعضو مجلس الشورى والكاتبة كوثر الأربش)، فيما يقدم مدير الإعلام الإحصائي والمتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء تيسير المفرج دورة تدريبية متخصصة في التعاطي مع وسائل الإعلام.



ويستهدف الملتقى الذي يستمر لمدة يوم واحد مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث والإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، والأكاديميين والمتخصصين وطلاب وطالبات الإعلام.





وأوضحت اللجنة المنظمة أنه تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية - حفظه الله - فسيكون الملتقى نوعيًّا في مضمونه، موضوعيًّا في طرحه، ومتنوعًا في ضيوفه؛ ليكون إضافة وعلامة فارقة في هذا المجال، ولتكون هذه المبادرة غرسًا وتأسيسًا لمشروعات تابعة، تعزز من حضور الناطقين الرسميين، وترفع من كفاءتهم، وتساهم في تقريب وجهات النظر بينهم وبين الجمهور الذي يتعاملون معه.



وأشارت اللجنة إلى أن الملتقى يهدف إلى توثيق الشراكة بين المتحدث الرسمي والجمهور ووسائل الإعلام، وأيضًا الربط بين المتحدثين الرسميين لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، وتمكين المتحدث الرسمي من التعامل المهني مع الجمهور ووسائل الإعلام، ووضع الأسس المهنية للتعامل مع الأزمات والتصرفات غير المسؤولة، وكذلك رفع كفاءة المتحدث الرسمي للتعامل مع المستجدات المعرفية والتقنية.



وبيّنت اللجنة أن التركيز سيتم خلال هذا الملتقى على غياب دور بعض المتحدثين الرسميين في إيضاح القرارات والأنظمة الجديدة، كما ستتم مناقشة عـدم وجـود متحدث رسمي في بعـض القطاعـات والجهـات الحكوميـة، وتضارب وازدواج الخطاب الإعلامي بـين بـعض المتحدثين الرسمييـن، وكذلك نـدرة البـرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة للمتحدثين الرسميين، وأيضًا غياب الملتقيات المماثلة عن الساحة.



وقد أعلنت اللجنة المنظمة آلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.natiq.sa.

