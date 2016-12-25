النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أوقاف الراجحي" تكفل 60 منحة دراسية لطلاب من جنسيات مختلفة بجامعة الإمام

"أبا الخيل" يكرم "المطوع" لجهوده في متابعة البرامج التعليمية

قام مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سليمان بن الله أبا الخيل بتكريم،الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، عضو هيئة التدريس بالجامعة والمدير التنفيذي للأعمال الخيرية في أوقاف صالح الراجحي، لجهوده في متابعة البرامج التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع أوقاف صالح الراجحي.

 

جاء ذلك خلال حفل توقيع العقد الجديد بين الجانبين في مكتب مدير الجامعة ، وتمول أوقاف الراجحي بموجب هذا العقد كفالة (٦٠) منحة دراسية لطلاب من جنسيات مختلفة للدراسة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لمدة أربع سنوات دراسية بتكلفة إجمالية قدرها عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال.

 

وأكد مدير الجامعة في كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة أهمية هذا التعاون المميز بين الجامعة وأوقاف الراجحي المستمر منذ عدة سنوات وشمل برامج نوعية متعددة، تخدم الإسلام والمسلمين.

 

من جانبه قدم "المطوع"، شكره وتقديره لمدير الجامعة، على هذا التكريم الذي حظي به، مؤكدا أنه سيكون دافعا لبذل مزيد من الجهد لخدمة هذه الجامعة العريقة ومسؤوليها الكرام، موضحا أن أوقاف صالح الراجحي قدمت في سبيل تعاونها مع الجامعة ما يزيد على خمسين مليون ريال، شملت كفالة طلاب المنح الدراسية، ورعاية الدورات الشرعية، ورعاية الملتقيات العلمية، بالإضافة لبرامج دعوية متعددة، وكان هذا التعاون بين الجانبين من أوائل البرامج المميزة التي نظمت العمل بين المؤسسات الخيرية المانحة والمؤسسات التعليمية الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أوقاف الراجحي" تكفل 60 منحة دراسية لطلاب من جنسيات مختلفة بجامعة الإمام
سبق

قام مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سليمان بن الله أبا الخيل بتكريم،الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، عضو هيئة التدريس بالجامعة والمدير التنفيذي للأعمال الخيرية في أوقاف صالح الراجحي، لجهوده في متابعة البرامج التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع أوقاف صالح الراجحي.

 

جاء ذلك خلال حفل توقيع العقد الجديد بين الجانبين في مكتب مدير الجامعة ، وتمول أوقاف الراجحي بموجب هذا العقد كفالة (٦٠) منحة دراسية لطلاب من جنسيات مختلفة للدراسة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لمدة أربع سنوات دراسية بتكلفة إجمالية قدرها عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال.

 

وأكد مدير الجامعة في كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة أهمية هذا التعاون المميز بين الجامعة وأوقاف الراجحي المستمر منذ عدة سنوات وشمل برامج نوعية متعددة، تخدم الإسلام والمسلمين.

 

من جانبه قدم "المطوع"، شكره وتقديره لمدير الجامعة، على هذا التكريم الذي حظي به، مؤكدا أنه سيكون دافعا لبذل مزيد من الجهد لخدمة هذه الجامعة العريقة ومسؤوليها الكرام، موضحا أن أوقاف صالح الراجحي قدمت في سبيل تعاونها مع الجامعة ما يزيد على خمسين مليون ريال، شملت كفالة طلاب المنح الدراسية، ورعاية الدورات الشرعية، ورعاية الملتقيات العلمية، بالإضافة لبرامج دعوية متعددة، وكان هذا التعاون بين الجانبين من أوائل البرامج المميزة التي نظمت العمل بين المؤسسات الخيرية المانحة والمؤسسات التعليمية الرسمية.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
04:41 PM
"أبا الخيل" يكرم "المطوع" لجهوده في متابعة البرامج التعليمية

"أوقاف الراجحي" تكفل 60 منحة دراسية لطلاب من جنسيات مختلفة بجامعة الإمام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
410

قام مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سليمان بن الله أبا الخيل بتكريم،الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، عضو هيئة التدريس بالجامعة والمدير التنفيذي للأعمال الخيرية في أوقاف صالح الراجحي، لجهوده في متابعة البرامج التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع أوقاف صالح الراجحي.

 

جاء ذلك خلال حفل توقيع العقد الجديد بين الجانبين في مكتب مدير الجامعة ، وتمول أوقاف الراجحي بموجب هذا العقد كفالة (٦٠) منحة دراسية لطلاب من جنسيات مختلفة للدراسة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لمدة أربع سنوات دراسية بتكلفة إجمالية قدرها عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال.

 

وأكد مدير الجامعة في كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة أهمية هذا التعاون المميز بين الجامعة وأوقاف الراجحي المستمر منذ عدة سنوات وشمل برامج نوعية متعددة، تخدم الإسلام والمسلمين.

 

من جانبه قدم "المطوع"، شكره وتقديره لمدير الجامعة، على هذا التكريم الذي حظي به، مؤكدا أنه سيكون دافعا لبذل مزيد من الجهد لخدمة هذه الجامعة العريقة ومسؤوليها الكرام، موضحا أن أوقاف صالح الراجحي قدمت في سبيل تعاونها مع الجامعة ما يزيد على خمسين مليون ريال، شملت كفالة طلاب المنح الدراسية، ورعاية الدورات الشرعية، ورعاية الملتقيات العلمية، بالإضافة لبرامج دعوية متعددة، وكان هذا التعاون بين الجانبين من أوائل البرامج المميزة التي نظمت العمل بين المؤسسات الخيرية المانحة والمؤسسات التعليمية الرسمية.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
3,042
1200

1200

17 ديسمبر
5,672
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,984
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,330

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة