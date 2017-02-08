أولى دفعات الـ 280 ألفاً .. ترقب لإعلان 15 ألف منتج سكني الأربعاء المقبل

من ضمنها قروض تمويلية يقدّمها "العقاري" .. وإطلاق آلة حاسبة

ينتظر أن تعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الأربعاء المقبل، أولى دفعات المنتجات السكنية الجديدة البالغ عددها 280 ألف منتج؛ سيتم تخصيصها عام 2017 الجاري.

ووفقاً للمعلومات ستشمل الدفعة الأولى نحو 15 ألف منتج، تشمل تسليم منتجات سكنية (وحدات - أراض)، وتخصيص وحدات سكنية، وقروض تمويلية من صندوق التنمية العقارية.

وكانت "سبق"، قد كشفت في تقريرٍ سابقٍ، عن أن الدفعة الأولى من القروض التي سيقدمها صندوق التنمية العقارية، بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ستراوح بين 5600 و6500 قرض تمويلي.

يُشار إلى أن الصندوق العقاري سيُطلق مع إعلان الدفعة الأولى، آلة حاسبة يتمكّن من خلالها من على قوائم انتظار الصندوق معرفة نسب أحقيتهم من دعم الفوائد التي سيقوم بها الصندوق.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية سيعلنان كل منتصف شهر ميلادي خلال العام الجاري 2017، تسليم وتخصيص منتجات سكنية من ضمن الـ 280 ألف منتج التي تم التعهد بتوزيعها وتخصيصها خلال هذا العام.