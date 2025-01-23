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٤ أيام تفصل "الشباب" عن "العويس".. الهلال والأهلي يجهزان العقود

في قضية تعد حديث الشارع الرياضي السعودي

أصبح انتقال حارس الشباب والمنتخب السعودي محمد العويس خارج ناديه قضية الشارع الرياضي في الوقت الحالي لما يشهده من تنافس بين ناديي الهلال والأهلي للظفر بخدمات الحارس الأهم في خارطة الأندية السعودية ككل .

وبدأت بوادر الأزمة حينما صرح أحمد المرزوقي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبوع الماضي، أن ناديه فاوض العويس رغم سريان عقده مع الشباب وأن الكرة الآن في ملعبه لحسم أمر التعاقد . وهو ما عده نادي الشباب فيما بعد انتهاكا مطالبا فيه  "هيئة الرياضة" و"اتحاد القدم" بفتح تحقيق رسمي تجاه من قام بتحريض محمد العويس حارس مرمى الفريق للغياب عن تدريبات الفريق، وقَطْع اتصالاته مع ناديه، وعدم تأدية واجباته بوصفه لاعبًا محترفًا.

وينافس فريق الهلال أيضا نظيره الأهلي بعد تجهيز عرض بـ ٦ ملايين ولكن  اللاعب طالب بزيادة المبلغ إلى ١٠ ملايين ووصلت إدارة الهلال إلى زيادته إلى ٨ ملايين وتوقفت الادارة عند هذا المبلغ .

يذكر أن العويس لم يعد للسعودية عقب انتهاء معسكر أبو ظبي السبت الماضي وسيكون في الفترة الحرة يوم الأربعاء القادم ٢٥ يناير .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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٤ أيام تفصل "الشباب" عن "العويس".. الهلال والأهلي يجهزان العقود
سبق

أصبح انتقال حارس الشباب والمنتخب السعودي محمد العويس خارج ناديه قضية الشارع الرياضي في الوقت الحالي لما يشهده من تنافس بين ناديي الهلال والأهلي للظفر بخدمات الحارس الأهم في خارطة الأندية السعودية ككل .

وبدأت بوادر الأزمة حينما صرح أحمد المرزوقي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبوع الماضي، أن ناديه فاوض العويس رغم سريان عقده مع الشباب وأن الكرة الآن في ملعبه لحسم أمر التعاقد . وهو ما عده نادي الشباب فيما بعد انتهاكا مطالبا فيه  "هيئة الرياضة" و"اتحاد القدم" بفتح تحقيق رسمي تجاه من قام بتحريض محمد العويس حارس مرمى الفريق للغياب عن تدريبات الفريق، وقَطْع اتصالاته مع ناديه، وعدم تأدية واجباته بوصفه لاعبًا محترفًا.

وينافس فريق الهلال أيضا نظيره الأهلي بعد تجهيز عرض بـ ٦ ملايين ولكن  اللاعب طالب بزيادة المبلغ إلى ١٠ ملايين ووصلت إدارة الهلال إلى زيادته إلى ٨ ملايين وتوقفت الادارة عند هذا المبلغ .

يذكر أن العويس لم يعد للسعودية عقب انتهاء معسكر أبو ظبي السبت الماضي وسيكون في الفترة الحرة يوم الأربعاء القادم ٢٥ يناير .

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
06:22 PM
في قضية تعد حديث الشارع الرياضي السعودي

٤ أيام تفصل "الشباب" عن "العويس".. الهلال والأهلي يجهزان العقود

A A A
محمد البقمي - الرياض
13
12,669

أصبح انتقال حارس الشباب والمنتخب السعودي محمد العويس خارج ناديه قضية الشارع الرياضي في الوقت الحالي لما يشهده من تنافس بين ناديي الهلال والأهلي للظفر بخدمات الحارس الأهم في خارطة الأندية السعودية ككل .

وبدأت بوادر الأزمة حينما صرح أحمد المرزوقي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبوع الماضي، أن ناديه فاوض العويس رغم سريان عقده مع الشباب وأن الكرة الآن في ملعبه لحسم أمر التعاقد . وهو ما عده نادي الشباب فيما بعد انتهاكا مطالبا فيه  "هيئة الرياضة" و"اتحاد القدم" بفتح تحقيق رسمي تجاه من قام بتحريض محمد العويس حارس مرمى الفريق للغياب عن تدريبات الفريق، وقَطْع اتصالاته مع ناديه، وعدم تأدية واجباته بوصفه لاعبًا محترفًا.

وينافس فريق الهلال أيضا نظيره الأهلي بعد تجهيز عرض بـ ٦ ملايين ولكن  اللاعب طالب بزيادة المبلغ إلى ١٠ ملايين ووصلت إدارة الهلال إلى زيادته إلى ٨ ملايين وتوقفت الادارة عند هذا المبلغ .

يذكر أن العويس لم يعد للسعودية عقب انتهاء معسكر أبو ظبي السبت الماضي وسيكون في الفترة الحرة يوم الأربعاء القادم ٢٥ يناير .

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