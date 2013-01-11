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أيتام "بناء" يدعمون "الاتفاق" في مباراته مع "غلطة سراي"

ضمن الشراكة التي تجمع الجمعية مع نادي الاتفاق

قام مجموعة من أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بدعم فريق الاتفاق ومؤازرتهم بالمدرجات، ونزولهم للملعب لتحية اللاعبين أثناء مباراته مع نادي غلطة سراي التركي والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وانتهت بفوز الفريق السعودى  3-1 .
 
يشار إلى أن مشاركة أبناء "بناء" تأتي ضمن الشراكة التي تجمع الجمعية مع نادي الاتفاق.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أيتام "بناء" يدعمون "الاتفاق" في مباراته مع "غلطة سراي"
سبق

قام مجموعة من أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بدعم فريق الاتفاق ومؤازرتهم بالمدرجات، ونزولهم للملعب لتحية اللاعبين أثناء مباراته مع نادي غلطة سراي التركي والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وانتهت بفوز الفريق السعودى  3-1 .
 
يشار إلى أن مشاركة أبناء "بناء" تأتي ضمن الشراكة التي تجمع الجمعية مع نادي الاتفاق.
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
01:06 AM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
03:20 AM
ضمن الشراكة التي تجمع الجمعية مع نادي الاتفاق

أيتام "بناء" يدعمون "الاتفاق" في مباراته مع "غلطة سراي"

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أحمد سرور - الدمام
1
2,008

قام مجموعة من أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بدعم فريق الاتفاق ومؤازرتهم بالمدرجات، ونزولهم للملعب لتحية اللاعبين أثناء مباراته مع نادي غلطة سراي التركي والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وانتهت بفوز الفريق السعودى  3-1 .
 
يشار إلى أن مشاركة أبناء "بناء" تأتي ضمن الشراكة التي تجمع الجمعية مع نادي الاتفاق.
 

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