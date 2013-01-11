قام مجموعة من أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بدعم فريق الاتفاق ومؤازرتهم بالمدرجات، ونزولهم للملعب لتحية اللاعبين أثناء مباراته مع نادي غلطة سراي التركي والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وانتهت بفوز الفريق السعودى 3-1 .
يشار إلى أن مشاركة أبناء "بناء" تأتي ضمن الشراكة التي تجمع الجمعية مع نادي الاتفاق.
أيتام "بناء" يدعمون "الاتفاق" في مباراته مع "غلطة سراي"
ضمن الشراكة التي تجمع الجمعية مع نادي الاتفاق
قام مجموعة من أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بدعم فريق الاتفاق ومؤازرتهم بالمدرجات، ونزولهم للملعب لتحية اللاعبين أثناء مباراته مع نادي غلطة سراي التركي والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وانتهت بفوز الفريق السعودى 3-1 .
يشار إلى أن مشاركة أبناء "بناء" تأتي ضمن الشراكة التي تجمع الجمعية مع نادي الاتفاق.
قام مجموعة من أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بدعم فريق الاتفاق ومؤازرتهم بالمدرجات، ونزولهم للملعب لتحية اللاعبين أثناء مباراته مع نادي غلطة سراي التركي والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وانتهت بفوز الفريق السعودى 3-1 .
ضمن الشراكة التي تجمع الجمعية مع نادي الاتفاق
أيتام "بناء" يدعمون "الاتفاق" في مباراته مع "غلطة سراي"
قام مجموعة من أبناء جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بدعم فريق الاتفاق ومؤازرتهم بالمدرجات، ونزولهم للملعب لتحية اللاعبين أثناء مباراته مع نادي غلطة سراي التركي والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وانتهت بفوز الفريق السعودى 3-1 .
يشار إلى أن مشاركة أبناء "بناء" تأتي ضمن الشراكة التي تجمع الجمعية مع نادي الاتفاق.