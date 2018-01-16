احتفل علي بن محمد أبو جماح بزواج حفيده علي سالم علي أبو جماح بمركز الحرجة في محافظة ظهران الجنوب ،بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.
"أبو جماح" يحتفل بزواج حفيده بالحرجة
احتفل علي بن محمد أبو جماح بزواج حفيده علي سالم علي أبو جماح بمركز الحرجة في محافظة ظهران الجنوب ،بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.
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"أبو جماح" يحتفل بزواج حفيده بالحرجةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-15
احتفل علي بن محمد أبو جماح بزواج حفيده علي سالم علي أبو جماح بمركز الحرجة في محافظة ظهران الجنوب ،بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.
15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
09:22 PM
"أبو جماح" يحتفل بزواج حفيده بالحرجة
احتفل علي بن محمد أبو جماح بزواج حفيده علي سالم علي أبو جماح بمركز الحرجة في محافظة ظهران الجنوب ،بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.
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