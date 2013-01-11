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إبراهيم الماضي "ملازم أول" بالحرس الوطني

قلد قائد لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي اللواء محمد الشهراني والعميد عقاب بن عميره؛ الملازم أول ابراهيم بن محمد الماضي رتبته الجديدة الصادرة بموجب أمر ملكي كريم.

وسبق للملازم الماضي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم بالحد الجنوبي.

"سبق" تتمنى للملازم الماضي التوفيق في حياته العملية والميدانية.

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إبراهيم الماضي "ملازم أول" بالحرس الوطني
سبق

قلد قائد لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي اللواء محمد الشهراني والعميد عقاب بن عميره؛ الملازم أول ابراهيم بن محمد الماضي رتبته الجديدة الصادرة بموجب أمر ملكي كريم.

وسبق للملازم الماضي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم بالحد الجنوبي.

"سبق" تتمنى للملازم الماضي التوفيق في حياته العملية والميدانية.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
08:35 PM

إبراهيم الماضي "ملازم أول" بالحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلد قائد لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي اللواء محمد الشهراني والعميد عقاب بن عميره؛ الملازم أول ابراهيم بن محمد الماضي رتبته الجديدة الصادرة بموجب أمر ملكي كريم.

وسبق للملازم الماضي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم بالحد الجنوبي.

"سبق" تتمنى للملازم الماضي التوفيق في حياته العملية والميدانية.

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