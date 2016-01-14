إتلاف دجاج فاسد وإغلاق بوفيه تبيع مأكولات متعفنة بالطائف

كان يتم توزيعه على المطاعم من أحد الوافدين

أتلفت أمانة الطائف، ممثلةً في بلدية "شرق" كمية من الدجاج الفاسد، كان يتم توزيعه على المطاعم من قبل وافد عربي، وذلك بعد أن لاحظته دوريات الأمن والتي بدورها مررت البلاغ على عمليات الأمانة، لتتم مباشرة الحالة من قبل المراقبين.



وتُشير المعلومات إلى تلك الكميات من الدُجاج كانت قد خضعت للكشف من قبل الطبيب البيطري والذي وجه بإتلافها فوراً كونها فاسدة ومتعفنة .



من جهةٍ ثانية، كشفت بلدية "شرق" عن بوفيه صغيرة تبيع المأكولات الفاسدة، والدُجاج المِنتهي الصلاحية، بخلاف أن المحل لا يتقيد بشروط النظافة، ويديره عمالة وافدة همها الكسب المادي والربح، حيث تم إتلاف تلك المأكولات، ومن ثمَ إغلاق المحل.

وقادَ المهمة وأشرف عليها، مدير بلدية شرق المهندس عبدالعزيز الشمراني، بمشاركة عدد من المراقبين.

