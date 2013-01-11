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إجراء أول عملية مناظير في "تخصصي تبوك"

لمريض عربي عانى من انسداد بسبب حصوة مرارية

نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، بالتعاون مع فريق طبي من جامعة تبوك، في إجراء أول عملية مناظير للقنوات الصفراوية على مستوى مستشفيات المنطقة التي تتبع وزارة الصحة.

وكان مثل هذا النوع من العمليات يجرى في مدنية الملك فهد الطبية أو مستشفيات المدينة المنورة.

واستغرقت العملية 45 دقيقة وأجريت لمريض عربي بسبب انسداد مرضي بحصوة مرارية، واستخدم الأطباء أجهزة تنظير حديثة تحت تخدير عام.

وشارك في العملية أساتذة متخصصون من كلية الطب بجامعة تبوك هم أ.د عبدالله الوباري العطوي استشاري أمراض الجهاز الهضمي حامل شهادة التخصص الدقيق في علاج أمراض القنوات الصفراوية والبنكرياس، والدكتور حسان مورية أخصائي نائب أول في طب التخدير وقد عمل فريق جامعة تبوك الطبي الأطباء الاستشاريون وهم د. محمد عباسي و د. وائل عبدالرازق و فنيين وحدة المناظير مسعد الجهني و فاطمة العمراني.

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إجراء أول عملية مناظير في "تخصصي تبوك"
سبق

نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، بالتعاون مع فريق طبي من جامعة تبوك، في إجراء أول عملية مناظير للقنوات الصفراوية على مستوى مستشفيات المنطقة التي تتبع وزارة الصحة.

وكان مثل هذا النوع من العمليات يجرى في مدنية الملك فهد الطبية أو مستشفيات المدينة المنورة.

واستغرقت العملية 45 دقيقة وأجريت لمريض عربي بسبب انسداد مرضي بحصوة مرارية، واستخدم الأطباء أجهزة تنظير حديثة تحت تخدير عام.

وشارك في العملية أساتذة متخصصون من كلية الطب بجامعة تبوك هم أ.د عبدالله الوباري العطوي استشاري أمراض الجهاز الهضمي حامل شهادة التخصص الدقيق في علاج أمراض القنوات الصفراوية والبنكرياس، والدكتور حسان مورية أخصائي نائب أول في طب التخدير وقد عمل فريق جامعة تبوك الطبي الأطباء الاستشاريون وهم د. محمد عباسي و د. وائل عبدالرازق و فنيين وحدة المناظير مسعد الجهني و فاطمة العمراني.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
04:15 PM
لمريض عربي عانى من انسداد بسبب حصوة مرارية

إجراء أول عملية مناظير في "تخصصي تبوك"

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بدر الجبل - تبوك
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نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، بالتعاون مع فريق طبي من جامعة تبوك، في إجراء أول عملية مناظير للقنوات الصفراوية على مستوى مستشفيات المنطقة التي تتبع وزارة الصحة.

وكان مثل هذا النوع من العمليات يجرى في مدنية الملك فهد الطبية أو مستشفيات المدينة المنورة.

واستغرقت العملية 45 دقيقة وأجريت لمريض عربي بسبب انسداد مرضي بحصوة مرارية، واستخدم الأطباء أجهزة تنظير حديثة تحت تخدير عام.

وشارك في العملية أساتذة متخصصون من كلية الطب بجامعة تبوك هم أ.د عبدالله الوباري العطوي استشاري أمراض الجهاز الهضمي حامل شهادة التخصص الدقيق في علاج أمراض القنوات الصفراوية والبنكرياس، والدكتور حسان مورية أخصائي نائب أول في طب التخدير وقد عمل فريق جامعة تبوك الطبي الأطباء الاستشاريون وهم د. محمد عباسي و د. وائل عبدالرازق و فنيين وحدة المناظير مسعد الجهني و فاطمة العمراني.

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