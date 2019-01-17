النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إجراء 1879 عملية في مستشفى محايل العام خلال العام الماضي

منها 844 عملية من عمليات جراحة اليوم الواحد

بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفى محايل العام خلال العام الماضي 1437هـ 1879 عملية منها 844 عملية من عمليات جراحة اليوم الواحد، وبما يعادل 78% من إجمالي العمليات.

بينما بلغت العمليات الصغرى 495 عملية والكبرى 1384 عملية شملت جراحات الجهاز الهضمي، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والوجه، والفكين، والمسالك البولية، فضلاً عن العظام.

وتوزعت هذه العمليات على مدار العام حيث بلغت في شهر محرم 180 عملية وفي شهر صفر 161عملية وفي شهر ربيع الأول 190 عملية وفي شهر ربيع الثاني 224 عملية وفي شهر جمادى الأولى 158 عملية وفي جمادى الثانية 146عملية وفي رجب 151 عملية وشعبان 136 عملية وفي رمضان 122عملية وفي شوال 149 عملية وفي ذي القعدة 130 عملية وفي ذي الحجة 132 عملية.

يشار إلى أن المستشفى مزود بأحدث النظم والتجهيزات المتبعة في غرف العمليات مما يساعد الجراحين على تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إجراء 1879 عملية في مستشفى محايل العام خلال العام الماضي
سبق

بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفى محايل العام خلال العام الماضي 1437هـ 1879 عملية منها 844 عملية من عمليات جراحة اليوم الواحد، وبما يعادل 78% من إجمالي العمليات.

بينما بلغت العمليات الصغرى 495 عملية والكبرى 1384 عملية شملت جراحات الجهاز الهضمي، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والوجه، والفكين، والمسالك البولية، فضلاً عن العظام.

وتوزعت هذه العمليات على مدار العام حيث بلغت في شهر محرم 180 عملية وفي شهر صفر 161عملية وفي شهر ربيع الأول 190 عملية وفي شهر ربيع الثاني 224 عملية وفي شهر جمادى الأولى 158 عملية وفي جمادى الثانية 146عملية وفي رجب 151 عملية وشعبان 136 عملية وفي رمضان 122عملية وفي شوال 149 عملية وفي ذي القعدة 130 عملية وفي ذي الحجة 132 عملية.

يشار إلى أن المستشفى مزود بأحدث النظم والتجهيزات المتبعة في غرف العمليات مما يساعد الجراحين على تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
08:00 PM
منها 844 عملية من عمليات جراحة اليوم الواحد

إجراء 1879 عملية في مستشفى محايل العام خلال العام الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
322

بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفى محايل العام خلال العام الماضي 1437هـ 1879 عملية منها 844 عملية من عمليات جراحة اليوم الواحد، وبما يعادل 78% من إجمالي العمليات.

بينما بلغت العمليات الصغرى 495 عملية والكبرى 1384 عملية شملت جراحات الجهاز الهضمي، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والوجه، والفكين، والمسالك البولية، فضلاً عن العظام.

وتوزعت هذه العمليات على مدار العام حيث بلغت في شهر محرم 180 عملية وفي شهر صفر 161عملية وفي شهر ربيع الأول 190 عملية وفي شهر ربيع الثاني 224 عملية وفي شهر جمادى الأولى 158 عملية وفي جمادى الثانية 146عملية وفي رجب 151 عملية وشعبان 136 عملية وفي رمضان 122عملية وفي شوال 149 عملية وفي ذي القعدة 130 عملية وفي ذي الحجة 132 عملية.

يشار إلى أن المستشفى مزود بأحدث النظم والتجهيزات المتبعة في غرف العمليات مما يساعد الجراحين على تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
5,142
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,657
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,947
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,849

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة