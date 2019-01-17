إجراء 1879 عملية في مستشفى محايل العام خلال العام الماضي

منها 844 عملية من عمليات جراحة اليوم الواحد

بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفى محايل العام خلال العام الماضي 1437هـ 1879 عملية منها 844 عملية من عمليات جراحة اليوم الواحد، وبما يعادل 78% من إجمالي العمليات.

بينما بلغت العمليات الصغرى 495 عملية والكبرى 1384 عملية شملت جراحات الجهاز الهضمي، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والوجه، والفكين، والمسالك البولية، فضلاً عن العظام.

وتوزعت هذه العمليات على مدار العام حيث بلغت في شهر محرم 180 عملية وفي شهر صفر 161عملية وفي شهر ربيع الأول 190 عملية وفي شهر ربيع الثاني 224 عملية وفي شهر جمادى الأولى 158 عملية وفي جمادى الثانية 146عملية وفي رجب 151 عملية وشعبان 136 عملية وفي رمضان 122عملية وفي شوال 149 عملية وفي ذي القعدة 130 عملية وفي ذي الحجة 132 عملية.

يشار إلى أن المستشفى مزود بأحدث النظم والتجهيزات المتبعة في غرف العمليات مما يساعد الجراحين على تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.