إحباط تهريب 100 ألف حبة كبتاجون للمملكة .. "ملوخية ومرامية" للتمويه

في محاولتين كشفهما جمرك حالة عمار .. سائق وضع كمية بملابسه الداخلية

أحبط جمرك حالة عمار محاولتيْن لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدّرة؛ حيث تمّ ضبط عدد (99028) حبة, عُثر عليها مُخبأةً داخل مركبتيْن قدِمتا للملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة: إنه تمّ إحباط هذه الكمية من خلال محاولتيْن لتهريبها, حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصّة, وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية حبوب "الكبتاجون" المخدرة بلغت (94978) حبة, كانت مُخبأةً بطريقة سرية داخل أكياس بلاستيكية، ووضع بعضاً من قطع "الملوخية والمرامية" فوقها لغرض التمويه, وأضاف أنه في المحاولة الثانية تمّ ضبط (4050) حبة, كانت مُخبأةً مع سائق مركبة أسفل ملابسه الداخلية وقام بتثبيتها بشريط لاصق على جسمه وارتداء مشد أسود اللون لإخفائها.. وأضاف النعيمة؛ أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

ويتبيّن من هذه المحاولات أنه رغم تعدُّد طرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهرِّبون في تهريب الممنوعات, إلا أن الجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل ما به ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.