إحباط تهريب ٢٥٧ ألف قرص إمفيتامين خُبئت بمعدات طحن قهوة
"مكافحة المخدرات" بالرياض: تم القبض على المتورطين.. سورييْن اثنين
أعلنت مكافحة المخدرات بالرياض عن إحباط محاولة تهريب (٢٥٧٢٠٠) قرص إمفيتامين.
وبينت أن الكمية المضبوطة تم إخفاؤها بمعدات كهربائية لطحن القهوة وتم القبض على المتورطين فيها، وهم سوريان اثنان.
وفي عملية أخرى ضبطت مكافحة المخدرات بالرياض (٤٢٤٤٠٠) قرص إمفيتامين تم إخفاؤها في أطباق معدنية وقبضت على المتورطين في تهريبها وعددهم (٣) سعوديين.
إحباط تهريب ٢٥٧ ألف قرص إمفيتامين خُبئت بمعدات طحن قهوة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-09
أعلنت مكافحة المخدرات بالرياض عن إحباط محاولة تهريب (٢٥٧٢٠٠) قرص إمفيتامين.
وبينت أن الكمية المضبوطة تم إخفاؤها بمعدات كهربائية لطحن القهوة وتم القبض على المتورطين فيها، وهم سوريان اثنان.
وفي عملية أخرى ضبطت مكافحة المخدرات بالرياض (٤٢٤٤٠٠) قرص إمفيتامين تم إخفاؤها في أطباق معدنية وقبضت على المتورطين في تهريبها وعددهم (٣) سعوديين.
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
02:33 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:24 AM
"مكافحة المخدرات" بالرياض: تم القبض على المتورطين.. سورييْن اثنين
إحباط تهريب ٢٥٧ ألف قرص إمفيتامين خُبئت بمعدات طحن قهوة
أعلنت مكافحة المخدرات بالرياض عن إحباط محاولة تهريب (٢٥٧٢٠٠) قرص إمفيتامين.
وبينت أن الكمية المضبوطة تم إخفاؤها بمعدات كهربائية لطحن القهوة وتم القبض على المتورطين فيها، وهم سوريان اثنان.
وفي عملية أخرى ضبطت مكافحة المخدرات بالرياض (٤٢٤٤٠٠) قرص إمفيتامين تم إخفاؤها في أطباق معدنية وقبضت على المتورطين في تهريبها وعددهم (٣) سعوديين.