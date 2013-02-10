إحباط تهريب ٢٥٧ ألف قرص إمفيتامين خُبئت بمعدات طحن قهوة

"مكافحة المخدرات" بالرياض: تم القبض على المتورطين.. سورييْن اثنين

أعلنت مكافحة المخدرات بالرياض عن إحباط محاولة تهريب (٢٥٧٢٠٠) قرص إمفيتامين.

وبينت أن الكمية المضبوطة تم إخفاؤها بمعدات كهربائية لطحن القهوة وتم القبض على المتورطين فيها، وهم سوريان اثنان.

وفي عملية أخرى ضبطت مكافحة المخدرات بالرياض (٤٢٤٤٠٠) قرص إمفيتامين تم إخفاؤها في أطباق معدنية وقبضت على المتورطين في تهريبها وعددهم (٣) سعوديين.